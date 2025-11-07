Visitó la UCC el director del Consejo Oleícola Internacional

La Universidad Católica de Cuyo recibió el 4 de noviembre, en su campus, la visita del director ejecutivo adjunto del Consejo Oleícola Internacional, Abderraouf Laajimi, de Túnez. Fue recibido en dependencias del CRESA (Centro de Referencia en Análisis Sensorial) dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCCuyo, por la rectora de esta casa de estudios, Lic. María Laura Simonassi; la directora de carreras de la Facultad, Lic. Daniela Ramírez y la responsable del Panel de Cata de Análisis Sensorial de esta Universidad, Mg. Susana Mattar.

La presencia en San Juan del directivo del COI se debió a la entrega del premio “Mario Solinas hemisferio sur”, a la calidad de aceites de oliva extra, certamen realizado recientemente.

El martes 4, concurrió a la UCCuyo donde tuvo la oportunidad de realizar una degustación y evaluación sensorial de todos los aceites de oliva virgen extra que intervinieron en este concurso realizado en el mes de septiembre.

Las autoridades del CRESA destacaron la presencia en esta casa de estudios, del director ejecutivo adjunto del COI marcando la trayectoria y relación entre esta Universidad con su Panel de Cata de Análisis Sensorial y el organismo internacional, reconociendo, además, los 20 años de trabajo ininterrumpidos del Panel.