YPF firmó el acuerdo para sumar a un inversor árabe en la producción GNL en Argentina El nuevo convenio fue rubricado en Abu Dhabi y prevé negociar la participación de XRG, filial del grupo energético ADNOC de Emiratos Árabes Unidos, en una iniciativa de exportación de gas licuado que integrará tecnología FLNG y producción en Vaca Muerta.

YPF y ENI firmaron este martes la firma de un “Framework Agreement” con XRG, la rama de inversiones internacionales de ADNOC, la mayor empresa de energía de los Emiratos Árabes. La rúbrica se llevó a cabo en Abu Dhabi, en el marco de ADIPEC 2025.

El acuerdo preliminar sienta las bases para la futura incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG, una iniciativa de gas a gran escala que integra el upstream y el midstream para desarrollar los recursos de Vaca Muerta y abastecer a los mercados internacionales.

El proyecto Argentina LNG contempla una solución integrada que combina la producción de gas con la licuefacción mediante tecnología de unidades flotantes (FLNG).

El acuerdo establece el inicio de negociaciones para definir la participación de XRG en la iniciativa, que prevé una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con posibilidad de expansión a 18 millones de toneladas por año.

Según indicó la petrolera nacional en su comunicado, el proyecto combinará gas de Vaca Muerta con tecnología de licuefacción mediante unidades flotantes (FLNG). La primera etapa incluye dos buques con 6 millones de toneladas de capacidad anual cada uno.

Se espera que las exportaciones alcancen hasta 18 millones de toneladas anuales de GNL para 2030.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, resaltó que la alianza con XRG “fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país”.

Marín enfatizó que la colaboración permite avanzar hacia una plataforma de exportación de GNL de clase mundial que tendrá un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional de Argentina.

Esta alianza estratégica suma a YPF un actor de los más relevantes del sector energético global. XRG, que lleva adelante inversiones en África, Asia y América del Norte, aspira a duplicar sus activos en la próxima década y cuenta con un valor empresarial de más de US$ 80 mil millones

XRG, filial internacional de ADNOC, principal compañía de energía de los Emiratos Árabes y una de las 10 más grandes del mundo, desarrolla inversiones energéticas en África, Asia y América del Norte, y tiene como objetivo consolidarse como referente global en el sector químico y energético. A través de alianzas y adquisiciones, la compañía gestiona activos como Next Decade Rio Grande LNG en Estados Unidos y participa en proyectos de gas en Mozambique, Turkmenistán y Egipto.