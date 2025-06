18 historias dibujadas Jorge Rodríguez expone un recorrido visual que narra con ilustraciones el pasado y el presente de San Juan.

FOTOS DANIEL ARIAS

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la fundación de San Juan, el Centro Cultural Estación San Martín tiene varias propuestas para compartir con el público. Una de ellas, que quedará inaugurada hoy, es la muestra visual ‘Grandes momentos de la historia de San Juan’, que consiste en una serie de 18 láminas y dibujos del ilustrador Jorge Rodríguez. Esta exposición será un recorrido o narración gráfica que ilustra momentos clave de la vida política, social y económica de San Juan, desde sus orígenes a la actualidad. En continuidad con la obra general que viene desarrollando Rodríguez hace varios años, con temáticas vinculadas a la historia argentina, retratando a Sarmiento o San Martín, el ilustrador plasmó sus trazos en lapiceras o bolígrafos en una colección de cuadros en formato A3 vertical. Cada postal va retratando por ejemplo, escenas icónicas entre las cuales están los pueblos originarios, pasando por la fundación y colonización española, la llegada de las órdenes religiosas, la expulsión de los jesuitas, la reacción y el impacto de la Revolución de Mayo de 1810, la presencia de San Martín en San Juan, la partida de la columna Cabot a la cordillera de Los Andes, Nazario Benavidez, la última visita de Sarmiento, la llegada del primer ferrocarril en 1885, la vitivinicultura, el terremoto de 1944, la reconstrucción de la ciudad, los crímenes y hechos de violencia política, la dictadura cívico-militar y el retorno de la democracia.

El artista explicó a DIARIO DE CUYO cómo se originó la idea de esta muestra, que ya se encuentra montada en la Estación. ‘Luis Eduardo Meglioli me sugirió desarrollar un concepto que gire en torno a los acontecimientos cruciales de la historia de la provincia y que para mí son bisagras en el devenir histórico de la sociedad. Mi intención es sencilla, trato de representar escenas que sean fáciles de interpretar’, dijo. A diferencia de otros trabajos anteriores, en esta oportunidad deja de lado lo caricaturesco y la historieta para enfocarse más en la ilustración hiperrealista y que tenga mucha descripción.

Entre los ejes que trabaja, señaló cómo es su mirada frente a momentos de fuerte conmoción como el atentado a Amable Jones. ‘San Juan no estuvo ajena a las manifestaciones políticas y la lucha armada. Hubo episodios de fuerte violencia como en la dictadura, por eso dibujo a un soldado conscripto que son los que hacían el servicio militar obligatorio y eran parte de los grupos de tareas para la represión’, opinó. Pero también, ilustró cómo vivenció en primera persona el regreso de la democracia, dibujando manos y los pañuelos en las calles. ‘Recuerdo cómo fueron esos días de mucha felicidad cuando salimos a festejar. Por eso pienso que no debemos perder de vista nuestras instituciones, los golpes civiles y de las fuerzas armadas nunca fueron buenos. No está mal que se tenga un compromiso político y que debe estar en la familia, en el entorno social, con la ética, voluntad y honradez que merece’, sumó.

Por otro lado, en el retrato de la vida económica, el ferrocarril y la bodega del estado son emblemáticos también para él. ‘Significaron un punto de progreso para muchos pueblos. Las líneas férreas bordeaban la zona bodeguera sanjuanina y se utilizaba para el transporte de vino a granel. Eso evidencia que San Juan, desde su fundación, fue una gran empresa, no en el sentido comercial o de lucro, sino de empresa de progreso que había que forjar una sociedad en un desierto de roca y oasis, extendiendo una red de riego más desarrollada de América del Sur hasta los años 30. Siempre hubo preocupación por el progreso, base a esfuerzo y sacrifico de una sociedad’, comentó el ilustrador gráfico. La muestra estará disponible hasta el 30 de junio.



La sesión legislativa de 1821 en San Juan marcó la creación del primer cuerpo legislativo de la provincia, la “Junta de Representantes del Pueblo”. La reunión contó con la presencia del gobernador Ignacio de la Roza y demás funcionarios. Esta sesión fue fundamental para el establecimiento de un sistema de gobierno representativo en la provincia.



San Martín llegó a San Juan como gobernador de Cuyo en 1815. Se alojó en el Convento de Santo Domingo y vino a supervisar la preparación del Ejército de los Andes para la campaña independentista. Además, hizo gestiones administrativas y organizó la logística de la expedición que luego lideraría el Teniente Coronel Juan Manuel Cabot.



Aquí retrata la figura de un soldado conscripto, al servicio de la represión. Es también una alegoría sobre los diferentes períodos de la democracia argentina rotos por distintos golpes militares y civiles a lo largo del siglo XX en Argentina, cuyo efectos causaron fuerte impacto también en la sociedad sanjuanina.

El asesinato del gobernador Amable Jones, ocurrido el 20 de noviembre de 1921, en La Rinconada, Pocito, produjo una dura división política en la época, entre radicales yrigoyenistas y radicales cantonistas, que luego dieron vida al bloquismo sanjuanino. El atentado fue un parte aguas en la historia política local.



El auge vitivinicola con la creación de la Bodega del Estado en 1932, que por una ley provincial en 1966 pasó a ser CAVIC. Fue todo un emblema de la producción agrícola e industrial característico del siglo XX. Con esta herramienta dio un fuerte impulso a la actividad local que generó gran desarrollo económico.

DATO

Grandes momentos de la historia de San Juan. Muestra de Jorge Rodríguez. Centro Cultural Estación San Martín (España 301 sur). Entrada gratuita. Inaugura a las 19 hs. Hasta el 30 de junio de lunes a sábados de 8:30 hs. a 13:30 hs y de 16 a 21 hs. con entrada libre y gratuita.