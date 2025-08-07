20 muertos en el asalto a los camiones con comida en Gaza Un grupo se abalanzó sobre los vehículos con ayuda que volcaron aplastando a varias personas.

Veinte personas murieron y decenas resultaron heridas después de que cuatro camiones volcaran en el centro de Gaza cuando una multitud se trepó a los camiones que ingresaban con alimentos para socorrer a una población hambrienta. Los conductores perdieron el control en los caminos irregulares y se produjo una tragedia, de acuerdo con un informe de la BBC.

El vocero de la agencia de defensa civil, Mahmud Bassal, explicó que “los civiles esperaban la ayuda y la presión de la multitud provocó que los vehículos perdieran estabilidad”.

Un video filmado esta semana mostró cómo dos camiones que ingresaban al sur de Gaza fueron literalmente desbordados por multitudes. Jóvenes trepaban a los techos de las cabinas, colgaban de los costados y se abalanzaban sobre la carga, mientras que los vehículos seguían avanzando lentamente.

“Algunos de mis conductores tienen miedo de ir a trasladar ayuda porque les preocupa cómo podrán desenredarse entre grandes multitudes”, declaró Abu Khaled Selim, vicepresidente de la Asociación de Transporte Especial, una organización sin fines de lucro que trabaja con empresas privadas en toda la Franja. Otros choferes denunciaron el accionar de bandas armadas que se roban el cargamento.

Una asociación de transporte privado que opera en la Franja de Gaza informó, según citó la BBC, que el martes ingresaron 26 camiones comerciales al enclave. Entonces, seis fueron saqueados y cuatro de ellos son los que volcaron, provocando la tragedia. Mientras tanto, el ejército israelí informó que el martes fueron lanzados desde el aire de 110 paquetes de ayuda humanitaria sobre Gaza.