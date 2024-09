90 artistas locales celebran a Bach Será desde el 11 al 15 de este mes, con múltiples actividades en diferentes escenarios de la provincia.

A lo largo de 5 días, en 5 lugares de la provincia, 90 artistas entre instrumentistas y coreutas del Coro Bach, de la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y el Departamento de Música de la FFHA interpretarán 25 obras de Juan Sebastian Bach. Será el FestiBach de Primavera, encuentro dirigido por el director coral sanjuanino Guillermo López que celebra al gran compositor alemán y que vuelve a tomar cuerpo en San Juan.

“Esto partió básicamente de la iniciativa de difundir la obra de Bach, lo menos conocido, cosa que yo ya había comenzado a hacer antes de irme a Alemania. Empezamos en 2018 haciendo las Cantatas con un grupo formado ad hoc, que se fue consolidando, y hace un par de años se sumó la Camerata San Juan. El año pasado, junto a Pablo Grosman (concertino de Camerata), que es un gran pilar en esto, se nos ocurrió armar el FestiBach y se hizo el primer festival, recorriendo diferentes aspectos de su legado. Y en todos los conciertos, además hago comentarios de las obras, de su vida… La intención es que la gente conozca un poco más y no se quede solo en el “me gusta no me gusta”‘, comentó a DIARIO DE CUYO López, que repetirá su objetivo de abarcar más que el gran San Juan con este repertorio. “Me interesa que podamos acceder a la mayor cantidad de público, llevarlo a quienes no están acostumbrados a escuchar un concierto y explicarles de qué se trata, para que conozcan y se metan en la temática’, sumó.

Si bien el Festival aborda otras obras del genio barroco, sin dudas son las Cantatas las estrellas de esta propuesta y hay una razón. “Son algo muy poco hecho en Argentina, es un nicho prácticamente virgen. Se han hecho algunas cosas, pero no con regularidad’, dijo el artista.

“La del Barroco o del Renacimiento no es una música que la gente esté acostumbrada a escuchar o tocar. En general la música que interpretan las orquestas arranca en el Clasicismo con Haydn, Mozart… Lo que se consolida como el Movimiento Sinfónico surge en el Clasicismo, donde aparece una estética totalmente diferente, grandes líneas melódicas que contrastan con la complejidad, con el microfraseo, la ornamentación del Barroco y hace que se popularice mucho más’, explicó el director del Coro Bach, cuyos coreutas, “con mucha experiencia musical’, cantan los textos en alemán y trabajan intensamente “para apuntar lo más alto que se pueda y acercarse todo lo posible a la obra’. “Lo típico del Barroco es el “temor al vacío”, por eso todo está lleno, intrincado y no es fácil de abordar. Para colmo es en alemán, que no es fácil de pronunciar. Y además Bach “traducía” directamente el texto de la liturgia a música. Por ejemplo, si aparece la palabra “eternidad” en el texto, él le daba al solista una nota que dura una eternidad, cinco o seis compases para representarla; eso es parte de los llamados afectos o affetti en italiano’, se explayó López, que a los 21 años comenzó a profundizar en este verdadero universo, que también ha indagado en el viejo continente, aplicando luego esos conocimientos a su quehacer en el país.

¿Pueden esas particularidades convertirse en un escollo para el disfrute del público? Para el director, la respuesta es un taxativo no. “No por nada Bach está considerado el compositor más genial de toda la historia de la música, porque a pesar de toda esta complejidad, es sublime, muy disfrutable. Sí trato de contar en los conciertos estas cosas, muy simplemente, con anécdotas, pero es para que se pueda comprender y apreciar más, porque si no tenés una educación musical muy específica, hay muchos códigos que no podés descubrir. Es poner un poco de luz para que se entienda un poco más’, apuntó quien a modo de tributo, desde que comenzó en San Juan su proyecto de Cantatas, lo bautizó SDG, tal como Bach firmaba sus trabajos.

“Significa Soli Deo gloria, Sólo para la gloria de Dios. Él escribía lo mejor que podía, sin hacer concesiones en función de lo que le gustaba a la gente, sin importarle aún si entendía o no esos códigos que él usaba, porque él escribía para Dios. A mí me conmueve que, con toda su genialidad, fuera además tan creyente y estuviera tan convencido de eso’, reflexionó. “Para mí en las Cantatas está la unión entre lo creativo y lo espiritual de Bach. Firmar así, aún las obras profanas, habla de su amor a Dios. Eso me emociona, entonces es una forma de llevar valores a un mundo al que tanta falta le hacen’, concluyó López.

PARA AGENDAR

– Miércoles 11: Música de Cámara

20 hs, Iglesia metodista (Av. Alem 432 sur)

Bruno Sáez, alumnos de Música de Cámara de la UNSJ, Orquesta escuela San Juan.

Entrada libre y gratuita

– Jueves 12: Bach va a Ullum

20 hs, Escuela Elvira de la Riestra de Lainez (Valentín Ruiz s/n Ullum)

Camerata, Coro Bach y solistas vocales interpretarán Cantatas BWV 78 Y BWV 125

Entrada libre y gratuita

– Viernes 13: Obras para teclado

21 hs, Club Social (Rivadavia pasando Gral. Acha)

Alumnos de la cátedra de Alberto Trimeliti (UNSJ).

Bono contribución $3000

– Sábado 14: Concierto principal

20 hs, Auditorio Juan Victoria

A cargo del Coro Bach y Camerata San Juan. Cantatas BWV 78 Y BWV 125, solistas: Diana Kurbán, Hugo Ponce y Fernando Borras. Doble Concierto en Re BWV 1060 R, solistas: Marcelo Mercado (oboe), y Pablo Rodríguez (violín).

Bono contribución $5000.

– Domingo 15: Unipersonal de teatro

Museo Franklin Rawson, 20 hs

Hugo Ponce (Buenos Aires) protagonizará “Un tango para Bach’

Bono contribución $3000