Nacho Fernández encabezó la autocrítica en River y reconoció que el equipo no jugó, a la vez que dijo que no fue penal el que le cobraron al Millo. "No jugamos bien, por momentos tuvimos la pelota pero nos faltó profundidad. Quedamos lejos (en la tabla)", expresó el jugador.

Por su parte, al ser consultado sobre si el fallo del árbitro estuvo correcto al cobrar el penal de Huracán, Nacho dijo que no. "No fue penal, por lo que nos dijeron en el vestuario lo cobró mal. Hay que seguir trabajando porque ahora estuvimos imprecisos y sin profundidad", apuntó.

Por su parte, Patricio Toranzo, de Huracán, valoró los puntos sumados. "En general hicimos un buen partido. Por momentos jugamos bien y otros, regular; pero cuando River tuvo la pelota, lo controlamos, aguantamos el resultado y sumamos tres puntos importantes", dijo.