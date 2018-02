Lo sentenció. Ramón Abila ingresó en el final y en la primera pelota que tocó marcó el cuarto y último gol de Boca.

Cauto, sencillo, y directo, Néstor Gorosito, el entrenador verdinegro, analizó la derrota en cancha de Boca y admitió que la jerarquía del rival fue determinante, así también como las individualidades a tal punto que destacó que "Tevez y compañía marcan la diferencia" y por ello se dio el 4-2 en contra de San Martín.



"En los primeros ataques convirtieron, descontamos y se emparejó pese a que nos dormimos con las paredes que tiraron. Erramos el 2-2 y en el segundo tiempo, en nuestro mejor momento, nos hicieron el tercer gol. Y cuando estábamos ahí tras el gol de Spinelli, Abila puso el cuarto tanto", analizó Pipo.



De igual manera, el entrenador destacó que "Tevez y compañía marcan la diferencia y donde te equivocás no te perdonan", a lo que luego agregó a manera de síntesis: "Boca nos ganó bien".



"Para mí Boca tiene un contragolpe extraordinario, junto con Independiente son los mejores y lo sabíamos", resaltó Pipo pese a que no le pudo encontrar la solución ni bloquear esa virtud del rival porque "no podemos cometer los errores que sabíamos que nos podían suceder".



Gorosito admitió que "mantuvimos lo mismo que veníamos haciendo, lo pudimos empatar dos veces, pero cuando errás el otro te lo hace sentir y convierte, eso fue lo que hizo Boca".



San Martín jugó su quinto partido del año y todavía no pudo triunfar. "Preocupa no ganar, pero venimos enfrentando a los de arriba (en la fecha pasada ante Talleres que igualó 1-1) y que invierten mucho dinero en su plantel". Por ello no dudó que de cara a lo que se viene "uno tiene que preparase mejor para ver si puede ganar".