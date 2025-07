A la memoria del Negro Leo Sujatovich y artistas locales proponen una experiencia multiartística.

A través de cuentos, dibujos y música en vivo, hoy en la Biblioteca Popular Franklin se rendirá un sentido homenaje artístico al gran Roberto ‘El Negro’ Fontanarrosa, dado que el próximo 19 de julio se cumplirá un aniversario más de su fallecimiento. Desde su aporte a la cultura popular, sus personajes, sus historias, su narrativa literaria y su legado como historietista, Fontanarrosa creó todo un universo pintoresco y urbano repleto de argentinidad. De esta extensa obra se hará una selección para, en voz alta, leer algunos de sus cuentos más conocidos, tarea a cargo de Melisa Cabello, Alejandra Bondanza y Federico Caballero. La lectura estará acompañada por una performance de ilustración en vivo a cargo de Federico Hueso y Federico Agüero. Pero además se sumará la actuación especial del músico Leo Sujatovich, quien -aprovechando su llegada a la provincia para el recital que dará mañana en el Auditorio Juan Victoria- realizará el soporte musical de la atractiva propuesta.

La obra de Fontanarrosa será recreada con una articulación de varios artistas y la participación especial de Sujatovich.

Sujatovich es uno de los músicos más virtuosos de la escena contemporánea y uno de los nombres más respetados de la música argentina, por haber trabajado con Charly García, Nito Mestre y Luis Alberto Spinetta, entre otras figuras consagradas. El padre de dos talentos emergentes, como son Mateo y Luna Sujatovich, y precursor en el uso del sintetizador ‘Profeta 5’ (Prophet-5) en Argentina, hará un exquisito aporte al homenaje, al darle musicalidad a las historias del ‘Negro’.

‘Es una pasión que tengo ponerle melodía a los relatos, algo que vengo haciendo en muchos ámbitos y encuentros en vivo que llamo Conexión Sujatovich, en la que introduzco una gran cuota de improvisación y de espontaneidad’, explicó a DIARIO DE CUYO. Lo novedoso de esta propuesta, es potenciar estos textos, como un recurso ameno y dinámico para cautivar su escucha: ‘Es una de las cosas que más me gusta hacer, como si se tratara de ver una película. Como soy de trabajar mucho en este campo, puedo ir adelante, atrás, rebobinar, rehacer; la improvisación es lo que manda. Me encanta porque hay un riesgo y me dejo llevar por el texto, por la historia, como tomar un vino y dejarse llevar por su sabor y fragancia’, expresó el músico.

Los cuentos -todavía no tuvo acceso a ellos- son seis: ‘Negar todo’, ‘El reproche’, ‘Regreso al cuadrilátero’, ‘Cuando se enteren los muchachos’ y ‘Testimonios’. Sujatovich creará las ambientaciones sonoras, una experiencia que valdrá la pena vivenciar en persona.

Por otro lado, Sujatovich actuará en el Auditorio Victoria mañana con un recital en homenaje a Luis Alberto Spinetta. Estará acompañado por un ensamble local de voces y cuerdas integrado por Flor Carmona, Tati Astorga, Fabricio Pérez, Pablo Salla, Gerónimo Luna, Julieta Romera, Daniel Fernández, Germán Yanes y Pablo Grosman. En el encuentro hará una relectura de las mejores obras del creador de ‘Almendra’ dado que Leo, fue parte de una de sus bandas Spinetta Jade.

DATO

Homenaje a Fontanarrosa: con Leo Sujatovich, hoy, 19 hs, Sala B de la Biblioteca Franklin, gratis. Recital Generación Diamante: Sábado 12 de julio, en Auditorio Victoria, 21 hs, entradas: $7.000.