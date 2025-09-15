A veces, el tiempo no es tan tirano El reconocido actor y director estrena esta pieza divertida en la Sala Títeres en Serio.

El próximo 19 de septiembre, la Sala Títeres en Serio recibirá al actor, director y dramaturgo Enrique Federman para dar estreno a ‘Tácito Imperfecto’, es un unipersonal que explora la paradoja y el absurdo a través de un monólogo donde él interpreta a un profesor dispuesto a dictar una conferencia sobre el tiempo. A medida que va disertando, van ocurriendo situaciones tan disparatadas y contradictorias que al espectador se le escaparán todas las risas. El propio título ya refleja una idea de dualidad, donde combina lo tácito (algo sobreentendido) con lo imperfecto (un tiempo verbal que señala condición de futuro). Esta producción que lleva varias giras por el país, cuenta con la asistencia en dramaturgia de una leyenda viva del teatro independiente argentino que es Mauricio Kartún. El maestro sugirió adaptar los textos en formato de monólogo y Federman le dio vida con su caracterización e interpretación. El resultado fue más lejos de lo esperado, puesto que la crítica teatral ha destacado que la obra tiene una notable potencia dramatúrgica.

Antes del debut en San Juan, Enrique habló con DIARIO DE CUYO. En la charla contó que una vez más eligió al público cuyano para ofrecer una experiencia entretenida pero a la vez reflexiva. ‘Estuve hace varios años en San Juan, cuando me tocó participar en el montaje de +Las de enfrente+ que se realizó en el Teatro Sarmiento. A partir de ahí, quedó un vínculo con los sanjuaninos que fue muy hermoso para mí. Como hice tantas amistades, entre ellas Liliana Gutiérrez, con su academia de comedia musical, ella me sugirió que traiga este unipersonal ahora y también dos seminarios de formación, por lo cual, tendremos un fin de semana movidito e intenso’, relató el artista.

El protagonista es un profesor que va dictando una cátedra. En su discurso los relatos y hechos son inconexos en apariencia, pero a medida que avanza la ficción, se irá agrandando el enigma que envuelve a este extraño personaje. Al usar un estilo de humor reflexivo y directo, Enrique no apela a banalidades para hacer reír, sino que hace hincapié en ciertas situaciones o realidades paradojales que describen las propias contradicciones que tiene el ser humano en la vida moderna. ‘Está de moda el tiempo ¿no? El tener tiempo para tal cosa y el no tener tiempo…’, dijo Enrique aludiendo a la temática del espectáculo, que puede provoca rápida identificación del espectador, incluso que se cuestione a sí mismo su propia percepción del tiempo y del uso que hace de él. ‘Todas estas reflexiones y cuestionamientos paradójicos invitan a una de las cosas que más me gustan cuando realizo este espectáculo: Prestar atención a las devoluciones de la gente. Me indica no solo +me divertí+ o +me reí mucho+, sino que también me dice qué se van pensando a casa’.

¿Está la sensación constante de que el tiempo se escapa de las manos? Federman respondió que ‘el tiempo siempre es una pregunta abierta, porque depende de las circunstancias personales y de lo vivido. Las urgencias que antes lo eran, con el paso del tiempo, ya dejan de serlo y viceversa’. Cuando los espectadores salgan de la función, seguramente se irán con más preguntas que antes. ‘De respuestas, no tengo ninguna, pero lo importante es que el público disfrute y que algunas cositas le den vueltas en la mente cuando tenga que charlar con otros acerca de lo que vió y que sigan después preguntándose cosas’, definió el actor acerca de las intenciones artísticas que buscará plasmar en este espectáculo.

Federman tiene una extensa experiencia en teatro, desde el lugar de la actuación, la dirección y la docencia. Ha participado en festivales internacionales y con numerosas distinciones por su labor en el unipersonal de Carlos Belloso llamado ‘Dr. Peuser’ y como en los premios de Teatro del Mundo, tanto en el circuito comercial, como en el independiente. De esa experiencia profesional, el artista brindará dos seminarios para compartir su conocimiento. El primero será el sábado 20 a las 10 hs. sobre técnicas de humor. A las 15:30 hs. será el segundo sobre formación actoral denominado ‘Palabras menos’. Destinados para profesores, alumnos y actores a partir de los 14 años de edad. Arancel por persona $20.000 para cada taller. Si el interesado o interesado se inscribe en ambos, el combo vale $30.000.

DATO

Tácito Imperfecto. Viernes 19. 21 hs. Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur). Entradas: $17.000. Anticipadas: EntradaWeb.