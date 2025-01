Actuar en eventos privados, la clave de las comparsas para poder subsistir Sólo 4 agrupaciones participarán este año del 'Carnaval Chimbas. El Carnaval de San Juan'.

En Chimbas todo el año es carnaval. Las diferentes agrupaciones que participan de este evento tradicional trabajan de enero a enero para subsistir y ganarle la batalla a la crisis económica que las obligó a reinventarse. A las diferentes tácticas para economizar costos y ahorrar, sumaron una actividad que se terminó convirtiendo en una herramienta efectiva para sobrevivir: la actuación de sus comparsas en evento privados. Así lo dijeron Daniel Barrera, de la Agrupación Costa Norte; Javier Zuicer, de la Asociación Civil Cultural y Deportiva Imperio; e Isaías Burgoa, de la Asociación Civil Unidos de Villa Paula, que están en plena producción para que sus comparsas brillen en el ‘Carnaval de Chimbas. El Carnaval de San Juan’ que se realizará el 28 de febrero y 1 y 2 de marzo, con la participación de 4 agrupaciones.

En acción. La Comparsa Costa Norte comenzó a prepararse para participar de la próxima edición del carnaval.

Algunos números grafican el esfuerzo que hacen las agrupaciones para sobrevivir y mantener su participación en el Carnaval de Chimbas. El kilo de plumas cuesta $2 millones. Y la comparsa Fénix, de la Asociación Civil Unidos de Villa Paula, necesita 12 kilos para su alegoría.

Gracias a diferentes estrategias, la Asociación Civil Unidos de Villa Paula logró reunir los fondos para comprar todos los insumos necesarios para la producción y puesta en escena de su alegoría de la música como lenguaje universal. ‘El costo de la presentación de la comparsa en el carnaval, este año, supera los $40 los millones. Por suerte, el municipio de Chimbas colaboró con un subsidio de $6 millones que nos fueron de gran ayuda. El resto de los fondos los conseguimos a pulmón y bailando sin descanso’, sostuvo Isaías Burgoa.

El hombre contó que una de las principales fuentes de ingreso con la que cuentan son las presentaciones de la comparsa Fénix en eventos privados. Una opción que se está transformado en una tendencia en la provincia. ‘Contratan la comparsa para casamientos, cumpleaños, despedidas de solteros, etc. Esto es de gran ayuda para recaudar fondos y poder mantener la calidad de nuestra presentación en los carnavales. Somos la agrupación campeona en los últimos 4 años y tenemos la presión de mantener ese estatus y la calidad de nuestro show. Por eso ni siquiera reciclamos trajes anteriores, todo el vestuario es a estrenar en cada edición’, dijo Burgoa.

Los integrantes de la comparsa Costa Norte, de la asociación civil homónima, no archiva los trajes tras participar en cada edición del Carnaval de Chimbas. Saben que los volverán a usar durante lo que resta para la próxima presentación en el corsódromo. Y no sólo para participar en los carnavales de San Luis o en el Encuentro Internacional de Baterías y Batucadas en Gualeguay, sino porque seguirán bailando batucada en eventos privados. ‘Desde hace un tiempo surgió esta moda de contratar a las comparsas para que los asistentes en un evento privado puedan disfrutar de un show diferente. Contratan a Costa Norte para que baile hasta en la presentación de camperas en los colegios. Por fin de semana tenemos 2 ó 3 presentaciones en casamientos, cumpleaños, etc. Y cobramos $250.000 por cada presentación. Antes de fin de año tuvimos 3 y este fin de semana tenemos 2 más. Aunque, a partir de ahora vamos a limitar estas presentaciones por una cuestión de prioridades, dijo Daniel Barrera. El presidente de la Agrupación Costa Norte agregó que ahora los integrantes de la comparsa comenzarán los ensayos intensivos de la presentación de la alegoría en el corsódromo de Chimbas. Aunque podrán continuar con las actuaciones ‘a la gorra’ que suelen hacer algunos fines de semanas en el Parque de Chimbas. Otra ‘buena estrategia’ para recaudar fondos.

La comparsa Imperio Río Grande, de la Asociación Civil Cultural y Deportiva Imperio, también limitará sus presentaciones en eventos privados a partir de ahora. Es que los ensayos de la nueva puesta en escena serán 3 noches a semana y durante 2 horas sin descanso. Arrancarán después de las 21,30, tras salir del trabajo. ‘No hay motivaciones económicas para nadie, todos los integrantes de la comparsa se esfuerzan y participan por amor al arte. Y hasta dedican su tiempo libre, fuera de la temporada de carnaval, para bailar en presentaciones privadas y de esta manera recaudar fondos para la nueva alegoría’, sostuvo Javier Zuicer.

El presidente de esta asociación también dijo que agradece la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, por mantener la ‘ayuda económica’ para que las agrupaciones cubran parte de los gastos. Aunque agregó que no es fácil mantener una comparsa y hacer que perdure en el tiempo. ‘Este año van a participar sólo 4 agrupaciones en el Carnaval -las últimas ediciones hubo 6, pero ahora 2 no cumplen los requisitos en Persona Jurídica para recibir fondos-. Hacemos diferentes actividades para recaudar fondos y seguir vigentes. Uno de ellos es la presentación que hacemos de los competidores de cada rubro, que es un evento privado donde se cobra una entrada mínima y se vende comidas y bebidas. Todo lo recaudado se destina a la producción de la alegoría. Esta presentación la vamos a realizar a mediados de febrero’, dijo el hombre.

La previa. Desde hace un par de meses, los integrantes de la Comparsa Fénix comenzó a diseñar el vestuario de la nueva alegoría.

> Tribunas a lo largo de 800 metros

La Municipalidad de Chimbas ya realizó el llamado a licitación pública por más de $362 millones para el montaje del corsódromo con motivo de la realización de la edición 2025 del ‘Carnaval del Chimbas. El Carnaval de San Juan’. Este evento se realizará en el Costanera Predio Ferial los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, con entrada gratuita. Este montaje incluye la instalación de tribunas a los largo de los 800 metros que tiene el corsódromo para que los espectadores puedan disfrutar cómodamente del espectáculo; de las torres de sonido y de iluminación. También prevé el montaje del escenario mayor desde donde los locutores conducirán el evento y el paso de las comparsas, y del palco oficial donde también se ubicarán los miembros del jurado. También se instalarán pantallas gigantes en diferentes puntos del trayecto del corsódromo.

La instalación de toda esta infraestructura comenzará una semana antes del inicio de los festejos del carnaval.