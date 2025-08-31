Adelantos de temporada 2026 La cuenta regresiva para entrar en las tendencias primavera - verano están a la vista. Los estilos que se muestran tienen que ver en como es la tendencia de moda en Argentina para la próxima estación. Llega con una fuerte impronta retro y una clara reivindicación de la libertad corporal.

Las tendencias en moda están a la vuelta de la esquina, aunque todavía estemos en invierno. Las firmas argentinas lanzaron sus propuestas para la temporada estival. Una nueva inspiración en colores, estilos y diseños que prometen invadir todos los armarios. Si bien las pasarelas internacionales apuntan a una variedad constante de propuestas, luego viene la bajada a lo local y, aquello que las influencers ponen en relieve en cada estación. Aquí ya hemos hablando de algunos trucos de estilismo que hemos visto repetirse en varias colecciones. En Argentina las tendencias se reversionan con actitud propia, pero inspiradas en las colecciones europeas que ya lo vivieron. A continuación, un recorrido por lo que se viene en estilos que llevan los diseños de la estación primavera – verano 2026:

* AÑOS VEINTE

La silueta inspirada en los años veinte vuelve con fuerza. Cintura baja, vestidos rectos y brillos se combinan con detalles como flecos o bordados, evocando la estética del charleston. Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan elegancia sin rigidez, con un aire vintage que no pierde frescura.

* Silueta ochentera

El verano recupera los hombros marcados, pero con una versión más relajada. Blazers amplios, tops con estructura y faldas que juegan con el volumen definen una silueta poderosa. Es una manera de incorporar el espíritu ochentoso sin caer en la exageración, manteniendo el equilibrio entre dramatismo y estilo urbano.

* Encaje total

El encaje deja de ser exclusivo de la noche o la lencería. En verano se impone en vestidos, conjuntos y blusas, en tonos claros o neutros. Transparente, delicado y sugerente, el encaje se adapta a la rutina diaria, apostando por una sensualidad que no necesita estridencias.

* Transparencias

Las prendas translúcidas se consolidan como una declaración de estilo. Tops, faldas, vestidos o incluso conjuntos completos apuestan por mostrar piel sin caer en lo obvio. Superposiciones, tejidos livianos y siluetas amplias convierten a la transparencia en una aliada del clima y del cuerpo real.

* Estilo baby doll

Los vestidos de corte en A, mangas globo y aires románticos vuelven como una alternativa fresca y femenina. La silueta baby doll se luce en colores suaves o estampados delicados, con una impronta naif que contrasta con otras tendencias más audaces de la temporada.

* Deportivo con short ciclista y rompevientos

La combinación de prendas técnicas y funcionales sigue pisando fuerte. El short ciclista se instala como un básico, acompañado por camperas tipo rompevientos, remeras deportivas o musculosas. Una propuesta cómoda, moderna y perfecta para el día a día en la ciudad.

* Talle bajo

El talle bajo retorna y divide aguas. Aparece tanto en pantalones como en faldas, con cortes relajados o deportivos. Su combinación son las remeras cortas, tops o blusas sueltas, esta silueta redefine las proporciones y recupera el espíritu informal y despreocupado de comienzos de los 2000.