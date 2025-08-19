Adultos y niños unidos por el arte Por primera vez, confluirá el coro de voces mayores con más de 30 chicos.

“¡Estamos super emocionados con los coreutas! No esperábamos que todo se diera de esta forma, con tan impresionante respuesta de parte de la gente. Es una experiencia nueva y tuvimos ensayos de manera conjunta, para lo que tuvimos que irnos a Albardón para acoplar canto y música y fue tan lindo, los chicos también están expectantes y con nervios’. Con estas palabras, la directora del coro de adultos mayores Adriana Miranda expresó a DIARIO DE CUYO lo que representa este recital que por primera vez unirá sus voces a los pequeños músicos de la Orquesta Escuela Municipal de Albardón a cargo de Rubén Carrillo. El encuentro tendrá lugar esta noche en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza) a las 21 h y promete ser una velada nostálgica como divertida.

Bajo el nombre Vientos de Infancia, “en adhesión a los festejos por el Día del Niño’, como subrayó Miranda, el eje central del espectáculo girará en torno “a la idea de unir puentes entre la infancia de los abuelos intérpretes y los niños de ahora en un concierto para toda la familia’, que tiene como finalidad recaudar fondos para que Nuevos Vientos pueda ser parte del Festival Coral de Adultos “Por qué cantamos’, que se desarrollará en Mar del Plata en octubre próximo.

El conjunto coral nacido hace más de 15 años, que en diciembre de 2024 interpretó por primera vez la Misa Criolla en la explanada de la Iglesia Catedral acompañado el tradicional Belén Viviente del Ballet Municipal Sembrando Ilusiones, es sostenido por sus propios integrantes y ya recorrió diferentes encuentros dentro del país en provincias como Misiones, Córdoba, San Luis y Mendoza, entre otros. Sin embargo, para las más de 40 voces que conforman el grupo esta posibilidad de arribar al Auditorio es “mas que especial’, como dijo su titular, ya que lo harán de la mano de 35 pequeños que ejecutan violines, violonchelos y contrabajos.

Si bien para ellos no es la primera oportunidad porque llevan cuatro años subiendo al escenario del Auditorio, ya que siempre las presentaciones fueron junto a núcleos hermanos, esta vez es un show con mayor complejidad. “Esto se debe a que es la primera función donde los chicos de Albardón estarán solos sin las otras Orquestas Escuelas. Y el otro desafío es que también es la primera vez junto a un coro. Por eso, el entusiasmo creció de tal forma que ninguno quiso perder los ensayos, incluso si tenían feriados en sus escuelas o el cumpleaños de algún familiar o amiguito. Además, los padres están muy animados porque es muy significativo este recital ya que estarán solitos tocando’, subrayó Carrillo en relación a los sentimientos que abruman los corazoncitos de los niños que se prepararon día y noche para esta ocasión.

“Indudablemente se va a ver un cruce generacional, porque los chicos están entre los 9 y los 15 años de edad como mucho; y en el coro los participantes van desde los 60 y 70 años. Poder compartir con el coro Nuevos Vientos un cancionero de música infantil a ellos es algo que les llega mucho, los tiene muy alegres, es algo que les da gusto hacer’, añadió el responsable de la formación orquestal que como violinista solista acompañará a los intérpretes adultos en el tema Hijo del corazón de la película Dumbo.

“Es fantástico lo que estamos viviendo y lo que viviremos en el escenario. Creo que vamos a tener que repetir esta propuesta en algún momento’, mencionó la responsable desde hace 4 años de la agrupación que en este show se propuso traer al presente la música infantil que se interpretaba cuando los cantantes eran eran infantes y sus padres les hacían escuchar, como el negro spiritual Kumbaya y un repertorio que los fusionará en el escenario integrado por clásicos como La gallina turuleca y un popurrí de canciones de Gabi, Fofo y Miliki, los payasos españoles que fueron un boom en la Argentina de los “70, entre otras versiones para coro, y una sorpresa que se develará hacia el final como la frutilla del postre para la audiencia.

DATO

Para el concierto de esta noche, en el Auditorio Juan Victoria, las entradas se pueden adquirir anticipadas al cel. 2644126903 y en la boletería del complejo a $4.000.