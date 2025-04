Aguante el metal argento La banda hará su debut en la provincia y compartirá escenario con Huaykil.

Los rockeros y rockeras del pueblo sanjuanino recibirán con los brazos abiertos al grupo Helker con todo su poder metalero. En medio de una gira nacional e internacional que pasará por Mendoza, Santiago de Chile y Buenos Aires, la banda tendrá el honor de conocer por primera vez las caras de numerosos fans locales que escuchan y siguen su sonido desde hace 27 años de vigencia. Además, el encuentro tendrá mucha intensidad desde la previa, ya que Huaykil hará el soporte para darles las bienvenida, este jueves 17 de abril en El Bar de Titi (España 487 sur – Rawson). Helker, fundado en 1998, cuenta actualmente con la formación de Hernán Coronel (batería), Matías Ochoa (voz), Mauro Tranzaciones (guitarra), Juan Manuel Acosta (bajo) y Mariano Ríos (guitarrista y único miembro fundador vivo de la formación original). El grupo fue telonero de Judas Priest, Alice in Chains, Accept, Megadeth, Primal Fear, Hammerfall, Rhapsody, Stratovarius, Gamma Ray, Paul Di Anno, Firewind, Sinner, Shaman y Masterplan entre otros exponentes consagrados del género; y ha emprendido extensas giras por toda la Argentina, Sudamérica y Estados Unidos. A fuerza de autogestión, pulmón y corazón por la bandera del metal, este grupo invita a repasar sus temas clásicos y los recientes de su última producción discográfica ‘Cara o cruz’. En contacto con DIARIO DE CUYO, el vocalista Matías Ochoa, habló del presente del metal argento, su contexto y el propósito inalterable de Helker en casi tres décadas de trayectoria. ‘El rock pesado, el heavy metal argentino nunca dejará de existir. Porque la música misma es parte de la vida, que nos puede llevar a lugares de felicidad, de tristeza, de reflexión o a ganas de mover la cabeza y rockear. La música de Helker es como una montaña rusa que sube y baja por muchas emociones. Estamos muy contentos por los que nos toca pasar, aunque sabemos que no es un buen momento para el arte y la música en particular. Somos bendecidos de poder y vivir para la música, que es lo que más amamos’, señaló el cantante.

Ochoa contó que el camino de sostenerse vigente no es sencillo, ‘hay muchos gastos, inversión en instrumentos que cuestan mucho en dólares. La gente hace también su esfuerzo en comprar la entrada y de esa manera, la banda puede subsistir y reinvertir lo que se gana para seguir creciendo. Tenemos un espíritu de lucha, siendo resilientes en tiempos difíciles que nos tocan con crisis económica y política. Por eso les decimos a los nuevos chicos que salgan a tocar, que no aflojen. Porque el heavy metal tiene un espíritu de resistencia. Que nació en tiempos de dictaduras, represión y mucha violencia en el país. Ahora es muy distinto, porque en los recitales vienen más rockeras en cantidad y en pareja con sus hijos e hijas. Es lo que nos pasa con cada recital de Helker que se ha vuelto en experiencias en familia. Creo que las épocas cambian y nosotros también tuvimos que reinventarnos, a pesar de todo’, relató el vocalista. A lo largo de varias etapas, con nueve discos editados y hasta reconfiguraciones dentro de su formación instrumental, Helker no ha perdido su esencia, cuenta con un toque moderno de hard rock, de melodías y baladas, entre notas rápidas y frenéticas que invitan a agitar mucha adrenalina. ‘Como frontman me toca la responsabilidad de ser el interlocutor de mis compañeros con la gente. Cada persona que viene a nuestro recital, abraza nuestras canciones para que hagan más llevadera su vida. Muchos vienen a gritar y se sacan la porquería que acumulan durante la semana, es un momento de felicidad para volver a empezar. Por eso cuando terminamos siempre nos piden ‘una más y no jodemos más’, es increíble lo que se genera en el escenario. Por eso estamos convencidos de hacer lo que amamos’, finalizó Matías.

Las entradas anticipadas están en $10.000 y en puerta $15.000. Para reservas, llamar al 2644615477.