Aire para cuerdas cuyanas Lucas Maureira y el Trío Ámbar saldrán en televisión abierta para todo el país esta tarde.

Una vez más, músicos sanjuaninos serán protagonistas en la pantalla abierta de la TV Pública y cuya obra transitará por todo el país y el exterior. Es el caso de Lucas Maureira y el Trío Ámbar que participan en el ciclo Unísono del Instituto Nacional de la Música (INAMU). Hoy domingo a las 18 hs. el espacio que promueve la labor artística de solistas y grupos argentinos tendrá la conducción de Manuel Wirzt, quien oficiará de presentador para Lucas y el trío, además de Chimbe junto a Carca de Buenos Aires, Hernán Díaz de La Rioja, Damián Verdún y El Charangazo de Santa Fe, So Miranda de Río Negro y Bambú de Ciudad de Buenos Aires. También habrá videos especiales, homenajes y otros condimentos. Radicado hace 8 años en CABA, Lucas estuvo en contacto con DIARIO DE CUYO y declaró que ‘fue una grata sorpresa que me hayan convocado. Si bien había participado en otras ediciones anteriormente, me encanta estar porque lo que importa es mostrar todo lo que se hace en el país en materia musical. Hay muchos músicos independientes que al no estar en la industria, no se conocen del todo y por este medio público, está buenísimo porque genera repercusiones y empezás a conocer a otros colegas’, dijo el guitarrista. Junto al Trío Ámbar, un formato de cuerdas que combina violín, viola, chelo y guitarra criolla integrado por Ariadna Cibeira, Maite Benavídez y Soany Sevilla. En su rol de compositor y arreglador, con la ejecución de las cuerdistas, prepararon un gato cuyano instrumental de autoría propia. ‘Me gusta mixturar la música académica y popular, porque sale una sonoridad distinta, especial. Unísono es una red de puertas que se abren para visibilizar lo que los músicos argentinos hacemos’, comentó el guitarrista y compositor.