Aires frescos para el teatro musical Luz Despósito y Laura Morelli -protagonistas del clásico de Cibrián-Mahler- hablaron con DIARIO DE CUYO.

Después del gran suceso que hasta el año pasado se vivió con la celebración de Drácula: el musical, por los 30 años de su estreno, la dupla Cibrián-Mahler (con producción de Ariel Perroti) inició el 2024 con una nueva temporada de otro clásico exitoso de los ’90, El Jorobado de París. Desde abril en el Luna Park, con seis funciones exitosas y un elenco renovado desde cero, esta obra hace gira por el país y llega hoy al Teatro Sarmiento. Junto a Drácula, es uno de los grandes éxitos del teatro musical y sin dudas abrió un camino que hasta el momento no existía para el género en las salas argentinas. Hoy pueden verse otras grandes producciones que también son exitosas como Matilda o Mamma Mía en la cartelera porteña, que en cierta manera heredaron esa magia. En el contexto de una revitalización del género, Pepe Cibrián encaró esta nueva puesta con una perspectiva y un esquema actoral diferente. Tras una selección exhaustiva entre noviembre pasado hasta febrero, que el director tomó a más de 3.500 postulantes, quedó conformado el nuevo elenco de 17 artistas encabezado por Francisco Sureda (en el rol de Quasimodo), Luz Despósito (como Esmeralda), Cristian Irrute (como Claudio Frollo) y Laura Morelli (como La Paquete). Con una puesta minimalista y una ambientación y vestuario más estilizados respecto a la versión de 1993, El Jorobado de París demostrará una vez más la vigencia que tiene el género y la importancia del título dentro del teatro musical, que plantea nuevos rostros y voces. En ese escenario, Laura y Luz mantuvieron una charla con DIARIO DE CUYO y explicaron este ‘nuevo tiempo’ del teatro musical argentino.

Luz es oriunda de Ramallo, su formación artística la hizo principalmente en la Universidad Nacional de las Artes. Por su talento y capacidad interpretativa en lo musical y en lo actoral, se destacó anteriormente como Lucy en Drácula. A raíz de ello, al finalizar la temporada 2023, Pepe le propuso que se presente para audicionar en El Jorobado y en la selección le tocó ser Esmeralda. A diferencia de la versión de Paola Krum del 93, desde lo compositivo y lo coreográfico, da un punto de vista más acorde a su personalidad real. ‘Le doy un sello propio a este rol, porque también Pepe me dio la libertad para hacerlo. Esmeralda y yo nos parecemos bastante, porque ella es una mujer independiente, empoderada, muy sensible y con un carácter fuerte. En cada función que hacemos el personaje crece y evoluciona conmigo y con el público que la aplaude’, contó animada la intérprete. ¿Pero por qué después de tantas décadas desde su estreno, El Jorobado sigue manteniendo su magia? En su opinión, ‘tanto Pepe como Ángel, ambos padres del teatro musical argentino, hicieron de esta obra un sello indiscutido, un mensaje profundo y que no deja de conmover. Es una obra humana que toca el alma de las personas. Eso lo vemos en los aplausos y lágrimas de los espectadores cuando terminamos la función’. La intérprete consideró también que la dupla es parte de las claves esenciales que sostienen un género consolidado en la escena artística nacional. ‘Si hay nuevos productores y autores que arriesgan y apuestan por la comedia musical es porque Pepe y Ángel dejaron la huella y sembraron para que nosotros y los más jóvenes continuemos con este arte. Es motivador ver las obras que hay en cartel. Me pone feliz, soy amante del musical y es un movimiento que se está gestando ahora con muchos jóvenes con proyectos independientes y potencia a futuro. Estamos muy agradecidos por lo que ellos empezaron’. Además, comentó sobre los nuevos musicales como Matilda: ‘Tuve la oportunidad de verla y me encantó. Eso demuestra que el teatro musical argentino tiene una impronta especial, ser apasionados en el escenario, eso nos distingue de otras producciones del mundo porque el público capta que los artistas argentinos dejamos el alma en cada función’.

Por su parte, Laura Morelli, es de Bahía Blanca, cantante y actriz todoterreno. También fue parte de Drácula como La Posadera en 2016 y ahora le toca ser el protagónico de La Paquete, la madre de Esmeralda. Una mujer con una fuerte carga dramática y llena de tragedia. Tiene un solo desgarrador, porque sufre la pérdida de Esmeralda cuando era bebé y al reencontrarla tiene un nuevo conflicto, cómo reconstruir el vínculo roto.

‘Creo que la comedia musical argentina seguirá viva porque el legado de obras como Drácula y El Jorobado son permanentes. Pepe es parte de nuestra historia grande, el padre de la comedia musical y es importante lo que deja, como la música de Ángel. Es algo único en Argentina y en el mundo. Con el trabajo que hacemos en escena y con los que nos inculcan, se logra un elenco unido como una familia. Defendemos firmes esta bandera’, expresó la artista. En sintonía con lo que sostuvo Luz, sostuvo que las cualidades de esta obra nutren de contenido y aportan al teatro musical, porque cuenta con dos factores. ‘Uno es el mensaje que da en este tiempo que vivimos. El bullying y la discriminación, se vive a flor de piel lo que es el desprecio y el desamor. Es algo profundo que no moverá a nadie de la butaca. Y el otro es que somos una de las pocas compañías de teatro musical que hacen que el género se federalice, viajando por el país, yendo a cada ciudad, cosa que no todos los productores pueden hacer’, manifestó Laura.

Por último, puso énfasis en el fuerte que tiene el sello Cibrián-Mahler: ‘Si bien nosotros tenemos un alto grado de formación en canto teatral, en la comedia musical siempre hay algo que decir y sentir. Y son los sentimientos, lo emocional que uno le pone, es un plus que hace que la interpretación sea única. Lo técnico ordena y organiza pero no hay que olvidar por qué estás en el escenario; y lo bueno que tiene Pepe es sacar el máximo potencial de cada uno y te hace explorar más allá, superar los límites conocidos’.

DATO

El Jorobado de París. Hoy, 20:30 hs. Teatro Sarmiento. Platea Baja A: $20.000; Platea Baja B: $18.000; Pullman: $16.000. Anticipadas en boletería del teatro y en Entradaweb.