Al calor de los pixeles

Ayer, las heladas temperaturas de la calle no coincidieron con el microclima de entretenimiento que había en el interior del Centro Cultural Conte Grand. El salón resultó una caldera de jóvenes y adolescentes -aunque también hubo varios adultos y niños- que pasaron la tarde entera jugando en el mundo virtual. El Gamer Fest 2024, en su tercera edición convocó a cientos de personas que disfrutaron de las maravillas de la tecnología digital. Desde las plataformas clásicas y retro como los arcades donde se realizaban partidas a las luchas callejeras y sangrientas en el Ultimate Mortal Kombat 3 y The King of Fighters ’98, hasta en las modernas consolas de Playstation 4 y 5.

Por un sector, en el FC 24 (el nuevo simulador de fútbol) el duelo entre River y Real Madrid causaba sensación y contaba con hinchadas de uno y otro equipo, mientras que en la zona de PC, las arenas de Valorant y Counter Strike 2 se nutrían de batallas encarnizadas entre los jugadores conectados entre sí para ver quién era el mejor estratega o el mejor osado que arriesga todo para ganar la partida. No obstante, la diversión no sólo pasaba por las pantallas. Mientras había un gran número de asistentes tomando los controles, el escenario musical fue también otro espacio destacado, donde Freekhalo, Bhae, Lil Mow y Ekiss, referentes de la escena urbana sanjuanina, animaron con un show impactante y recibieron la euforia y los aplausos del público.