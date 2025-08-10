Albardón y Caucete le ponen nombre al mejor

No será un domingo más para el fútbol del interior de San Juan. Será domingo de final, de fiesta y de coronación para el mejor de la provincia en la Copa País. Nada más, ni nada menos. El premio para los seleccionados de las Ligas de San Juan que se prepararon para ir por la plaza a la Fase Regional del certamen que organiza el Consejo Federal de AFA, sabiendo que el sacrificio fue la bandera. Será en el Estadio del Bicentenario y a partir de las 16 cuando las selecciones de Albardón-Angaco y de Caucete se pongan cara a cara para ir por el pasaje y la gloria.

Los albardoneros metieron ruido en las semifinales, dejando en el camino a uno de los grandes favoritos como fue la Liga Sanjuanina. El equipo del Moscatel fue de menor a mayor en el torneo y llega en un momento ideal. Apoyado en centrales de enorme categoría como Castillo, con la potencia de Irazoque en el ataque y la entrega de todos. Enfrente estará el seleccionado de la Liga Caucetera que eliminó en semifinales a la Liga Iglesiana y venía de ser primero en el grupo clasificatorio. En la fase inicial, en los dos partidos en que se toparon por la Zona 2, los cauceteros ganaron ambos. Hoy, los albardoneros quieren cambiar esa historia.

Será una final apasionante. Bien de tierra adentro, con penales directamente para definir al representante de San Juan que avanzará a la Fase Regional contra el ganador de la selección de General Alvear de Mendoza y la selección de Villa Mercedes, San Luis.