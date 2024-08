Alemania, muro infranqueable para Los Leones

La selección argentina de hockey masculino, Los Leones, batalló hasta el final ante Alemania, pero cayó 3-2 y quedó eliminada en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Teo Hinrichs, Gonzalo Peillat y Justus Weigand anotaron para los alemanes, mientras que Maico Casella y Agustín Mazzilli hicieron lo propio para Los Leones.

Sin embargo, la imagen que dejó el partido fue la del festejo de Gonzalo Peillat, ex integrante de la Selección Argentina y medallista dorado en Río de Janeiro 2016, quien actualmente juega para el conjunto alemán y no solo convirtió un gol (el 2-1 parcial en favor de Alemania) sino que gritó con alma y vida.

Tras el festejo de Peillat, las imágenes no tardaron en viralizarse en la Argentina. Y hubo bronca. Personalidades del hockey césped nacional como Cachito Vigil se mostraron tocados por la situación y varios usuarios en las redes sociales le cayeron con todo a quien actualmente representa a Alemania. Inclusive “El Hacha” (así le dicen a Peillat) reaccionó con un exabrupto fuera de lugar invocando nada menos que a Maradona.

“Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo… Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando'”. Esto lo dijo en diálogo con la periodista Sofía Martínez, por la TV Pública.

El rival de Alemania en las semifinales será India, que le ganó por penales a Gran Bretaña. El otro finalista lo definirán Países Bajos y España.

Las Leonas

La selección argentina femenina -Las Leonas- jugará hoy a las 7.30, ante Alemania por un lugar en las semifinales. Las Leonas terminaron segundas en su grupo por diferencia de gol y por el triunfo que se le escapó sobre el final ante Australia.

Lyles ganó los 100 metros inéditos

Por primera vez todos los atletas bajaron los 10 segundos. Lyles cortó una sequía de 16 años sin victorias estadounidenses.

El atleta estadounidense Noah Lyles (9s784/1000) se quedó ayer con la medalla dorada en los 100 metros llanos, luego de vencer por, sólo, 5 milésimas de segundo al jamaiquino Kishane Thompson, en una carrera que entró en la historia de los Juegos Olímpicos, porque es la primera vez que los ocho competidores culminaron con una marca inferior a los 10 segundos.

Fue tan apretado el final que durante varios segundos la incertidumbre reinó en el estadio. Ninguno se animó a festejar la victoria. Tercero quedó Fred Kerley (9.81). El italiano Lamont Jacobs, campeón olímpico en Tokio 2020, culminó quinto.