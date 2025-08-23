Alumnos trabajan para agregar escritores en el Jardín de los Poetas Son de la Escuela Secundaria Ingeniero Enrique Mosconi que en el 2024 iniciaron este proyecto.

El proyecto nació en el 2024, pero lo continuaron este año redoblando la apuesta para destacar el arte local. Son alumnos de la Escuela Secundaria Ingeniero Enrique Mosconi, de Rivadavia, que trabajan para que se incorporen nuevos escritores en el Jardín de los Poetas, en la Quebrada de Zonda. Con ayuda de profesionales y vecinos ya comenzaron a elaborar una lista de posibles candidatos. Cristian Rubia, uno de los profesores responsables del trabajo, dijo que se cuenta con el ‘visto bueno’ de las autoridades para concretar este proyecto.

El año pasado, estos estudiantes participaron de la instancia nacional de la Feria de Ciencias que se realizó en Córdoba con su trabajo sobre el Jardín de los Poetas, en el que combinaron las materias de Biología y Literatura. Con este viaje no sólo lograron que estudiantes de diferentes provincias conocieran el ‘valor histórico’ de este espacio, sino que también recibieron el impulso para profundizar el trabajo. Tarea que iniciaron este año.

EN ACCIÓN. Los alumnos de la Escuela Mosconi visitaron varias veces el Jardín de los Poetas para su proyecto escolar.

Cristian Rubia, uno de los profesores responsables de este proyecto que se llama ‘Un jardín con catálogos vivos’, contó que la propuesta arrancó el año pasado con un relevamiento que hicieron los estudiantes sobre la flora que conforma el ‘Escudo de la Patria’, cuya forma se observa desde la altura, y sobre los 40 poetas que forman parte de este paseo histórico que se inauguró en 1958. Esta última tarea, según dijo el profesor, no fue para nada sencilla, ya que los bustos están destruidos y algunos ya ni existen debido al vandalismo, lo que complicó la identificación de los escritores (ver aparte). Pero, pudieron lograrlo. ‘Los chicos realizaron estos trabajos con mucho entusiasmo y se sintieron orgullosos cuando recibieron el reconocimiento hasta del director de la Quebrada de Zonda, Franklin Sánchez, que los alentó a seguir profundizando el trabajo que iniciaron, porque está planificado restaurar el lugar’, dijo Rubia.

Los estudiantes comenzaron con la segunda etapa del proyecto que contempla nuevas propuestas y colaboradores. Los chicos contaron con colaboración de profesores de la UNSJ para la confección de un herbario físico con la descripción de cada especie que conforma el ‘Escudo de la Patria’. Mientras que a través de un blog (https://catalogosvivos.wordpress.com) y redes sociales reciben de parte de la comunidad propuestas sobre los poetas que ‘merecen’ formar parte del Jardín de los Poetas.

A su vez, estos alumnos también se organizaron en grupos para investigar sobre los escritores que hay en los distintos departamentos. ‘La idea es que los nuevos poetas que se incorporen sean sanjuaninos, contemporáneo y con equidad entre hombre y mujeres, ya que los que los que colocaron originalmente en este espacio pertenecen a la primera mitad del siglo XX, del total sólo 11 son locales y la mayoría son hombres’, dijo el profesor.

Rubia también agregó que entre los escritores que propuso hasta ahora la gente para incorporar al Jardín de los Poetas figuran Jorge Leonidas Escudero, Adrián Campillay, Dante Saavedra, Argentino Chavez y Reina Domínguez. Y que los estudiantes ya comenzaron a investigar sobre sus obras para realizar un texto argumentativo que le presentarán a las autoridades correspondiente solicitando su incorporación.

A medida que avancen con este trabajo, también comenzarán a darle forma a nuevas propuestas para llevar a cabo en este espacio con la incorporación de nuevas materias.

Con la ayuda de profesores de economía y artes plásticas elaborarán un proyecto para desarrolla en el Jardín de los Poetas la práctica de turismo sustentable y la creación de un sendero interpretativo con estaciones donde los estudiantes puedan darles a los visitantes charlas sobre la flore y valor literario que hay en este espacio.