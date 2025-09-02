Amor e ira en un 2 x 4 Se trata de "Otra vez', una obra sobre las relaciones amorosas que se tornan tóxicas.

La compañía Proyecto Tango San Juan se presentará este viernes en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario con lo que representa un gran estreno para todos sus integrantes. Así, bajo el título Otra vez, los protagonistas se centrarán en el complejo universo de las relaciones amorosas marcadas por la violencia, “llevando a escena las emociones y dinámicas que componen un ciclo vicioso a través de la danza y la música’, expresó a DIARIO DE CUYO, Rafael Lloret, como encargado de la puesta que será su ópera prima en el rol de director y en la que también se desempeñará como bailarín.

Dirigida por el también bioingeniero Fernando Muñoz, la agrupación de danza nació en 2019 de manera autogestionada e independiente con el tango como lenguaje “conformada por artistas de la provincia con el objetivo de dedicarse a la creación, formación y difusión del tango desde una perspectiva contemporánea, inclusiva y transformadora’, destacó Lloret sobre elenco que transitó sus primeros pasos con el propósito de crear un espacio donde realizar sus experimentaciones, sus búsquedas, interpelaciones y desafíos profesionales que, en varias ocasiones, los incitó a quebrar con las imposiciones sociales, incursionando en otras artes como el teatro. Así entre sus primeros retos surgió el cuadro El tango cuenta su historia en el marco de la Fiesta del Sol 2020, donde el baile de una pareja de hombres durante unas de sus últimas escenas causó revuelo. Más tarde, le siguió un homenaje a Astor Piazzolla y las performances Lo que vendrá, Mi y Tormento y Bicicleta blanca.

En esta oportunidad, para la producción que se prepara para su debut, el responsable de la pieza comentó que el equipo de artistas se completa con Lucila Brizuela, Francisco Campos, María Fernanda de la Vega, Sofía Gallardo, Matías Ibañez, Juan Ignacio López, Florencia Tejada, Nadia Trigo y Matías Zalazar acompañados en la técnica con Rodolfo Mier en luces y Guadalupe Calvo en sonido.

“Como Proyecto Tango planteamos una obra de danza entre hombre mujer, donde a través de la interpretación narramos historias de relaciones tóxicas marcadas por la violencia. Tratamos de representar ese ciclo que se repite una y otra vez donde las parejas se encuentran y se enamoran hasta que comienzan las tensiones, los hechos de violencia, hasta que después hay alguien que se arrepiente de lo que hizo, entonces se reconcilian y deciden volver a intentar estar juntos cuando resurge el amor. Pero finalmente la tensión se hace presente otra vez y todo se repite, por eso el título’, explicó Lloret sobre la línea argumental de este flamante musical que como recalcó tendrá “un gran despliegue en cuanto a lo coreográfico e interpretativo’.

“Aquí se van a representar las distintas fases de esta realidad: el encanto inicial, la acumulación de tensión, la explosión del conflicto y el temor a la pérdida. Mediante coreografías desarrolladas por los intérpretes sanjuaninos se plasmará la fragilidad del amor cuando se entrelaza con el maltrato, generando un impacto en el espectador y promoviendo la reflexión sobre una historia que parece no tener fin’, recalcó Rafael desde la dirección de la puesta acerca de la cruda temática de actualidad que se tratará en el escenario con las 5 duplas en escena, esta vez “no buscando romper las estructuras del tango tradicional como en anteriores obras, sino buscando visibilizar una situación’, como mencionó.

“De alguna forma, entre todos fuimos colaborando para el armado de la obra por lo que estamos felices y ansiosos. Yo le tengo muchísimo cariño a Proyecto Tango y por eso esta experiencia de poder dirigir este emprendimiento resultó sumamente movilizador. Hay aspectos que son muy lindos y otros no tanto. Todo ha sido posible gracias a la entrega y sensibilidad de todos los compañeros que pusieron todo el esfuerzo y su talento. Yo lo que intento es marcar el rumbo pero la obra fue tomando forma y marcando su camino gracias al aporte de cada uno de los integrantes del grupo’, añadió Lloret que haciendo referencia a la música señaló que para su recreación no armaron un repertorio que tuviese en cuenta autores en particular “porque hicimos hincapié en las etapas y ciclos por los cuales va atravesando la producción desde el enamoramiento a la tensión, luego a la parte más violenta y al retorno de la pareja para que todo vuelva a repetirse, buscando composiciones que representen este proceso’, manifestó.

Además, acerca del conjunto ya consolidado como una propuesta innovadora dentro del rubro local, Lloret subrayó que como siempre la compañía promueve el desarrollo cultural y el trabajo colaborativo, fusionando la tradición del tango con otros géneros de la danza, participando desde sus inicios en la Fiesta Nacional del Sol, el Festival Internacional OLA Danza de Mar del Plata y, recientemente, fueron parte de la segunda edición del Festival Tango + Tango en la Ciudad de Buenos Aires del 6 al 8 de junio pasado; y por otro lado, ya se encuentra abocada a la promoción del tercer año del Festival de Tango San Juan en la que será su tercera edición y “estimamos que será a fin de año’

“Nuestra misión es hacer lo que nos gusta y promover el tango en la provincia, mostrar el talento que hay”, reflexionó Rafael respecto a las metas de Proyecto Tango tras el estreno.

DATO

Para la función del viernes 5 a las 21:30 h, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (España y Córdoba), los tickets cuestan $10.000 y están a la venta en boleterías y online a través de Tuentrada.com