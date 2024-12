Antuña disfruta una semana muy especial San Martín sigue preparándose para la gran final y su entrenador contagia tranquilidad.

Cuenta regresiva para el partido más trascendente en los últimos 10 años para el Atlético San Martín y en medio de esa efervescencia, el capitán de la nave, Raúl Antuña, reparte optimismo y marca con tranquilidad la previa del partido contra Gimnasia en Córdoba que definirá el nuevo integrante de la Primera División para la temporada 2025. Con dos temas salientes en esta semana de preparación como son la famosa cláusula del préstamo de Santiago López García que supondría un pago desde San Martín para poder utilizarlo en la final y el otro, la preparación contrarreloj del goleador Nazareno Funez que a 15 días de su operación de apendicitis, quiere al menos estar en el plantel que irá a Córdoba.

‘Con el tema de Santi López García, yo no manejo absolutamente nada. Nadie me informó que exista esa cláusula y para mi, es un jugador fundamental con el que cuento para el partido del domingo. La dirigencia no me acercó ninguna inquietud en ese sentido y si se diera el caso de que exista esa situación, seguramente la resolveremos de la mejor manera para que San Martín no se perjudique’, definió el técnico Antuña al analizar lo que trascendió con López García.

Luego, metido en el regreso de Nazareno Funez para la final, Antuña fue muy prudente: ‘Nazareno entrenó en lo que va de la semana y el viernes decidiremos si viaja con el plantel a Córdoba. El entusiasmo de todos es enorme y el también está así pero vamos a analizar bien todo antes de que salgamos. Estamos bien, trabajando en una semana muy especial que hay que disfrutarla porque no se da muchas veces preparar una final’.

Repasando la actualidad de su plantel, Raúl Antuña remarcó, tranquilo, que todos están en perfectas condiciones para lo que se viene: ‘Hemos trabajado con muchas ganas, con un ambiente especial por todo lo que genera la magnitud del partido del domingo pero desde lo físico y desde lo futbolístico, el grupo llega entero, completo. Es una buena señal para viajar ilusionados. Se merecen este momento por todo el sacrificio del año. Jugar este tipo de partidos no se da siempre y tienen que disfrutarlo’.