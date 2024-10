Antuña, más firme que nunca El entrenador de San Martín desmintió rumores de renuncia y apuntó a la recuperación.

En las últimas horas del domingo, circuló el rumor de una posible salida de Raúl Antuña en su cargo de DT. Este lunes, el propio Purruco le aclaró a DIARIO DE CUYO que no está en sus planes renunciar: si bien reconoció que en la charla técnica del entretiempo les dijo a sus dirigidos que se iba, aclaró que se trató de una declaración en caliente. “Estoy firme. Vamos a trabajar para mejorar porque ahora se nos viene lo mejor”, expresó el DT. “No se quién comenzó hacer circular ese rumor. Lo que puede haber pasado es que yo les dije a los jugadores en el entretiempo que era un resultado °sacatécnico°. Yo estaba caliente, enojado. No habíamos jugado bien, nos habían superado bien en todos los aspectos y estaba preocupado”, sostuvo el DT. Después de la goleada 4-0, el plantel verdinegro emprendió el viaje a San Juan y arribó a la provincia en la mañana del domingo. Antuña comentó que nunca se enteró de los rumores que hablaban de su salida: “Después del partido vine hablando con Jorge (Miadosqui) y hablamos del partido. El domingo estuve en un cumpleaños y no agarré el celular por eso no me enteré de nada”, aclara.

Acá no hay otro tipo de problemas, son temas futbolisticos y de rendimiento. Eso está más que aclarado – Raúl Antuña -Técnico de San Martín

Ante la consulta sobre las causas que podrían haber afectado a San Martín en estos últimos encuentros: “Creo que se debe a que en el subconsciente del jugador de saber que ya no llegábamos a la finalísima y que íbamos a pelear el ascenso en el Reducido, hizo que se relajaran”, sostuvo Antuña desestimando los rumores que hablaban de una interna en el plantel: “Me da bronca que se digan todas estas cosas, cuando ganábamos eramos los mejores y ahora somos los peores. No hay nada raro dentro del plantel, siempre lo digo hay un buen grupo humano y molesta mucho que se salgan a decir cosas que no son.

Hay que levantar un grupo que esta golpeado desde lo anímico. Los jugadores no están peleados – Raúl Antuña -Técnico de San Martín

La derrota fue mala sí, fue una mancha en el campañón que estamos haciendo. Seguimos siendo el equipo con las mejores estadísticas del torneo y vamos a pelear por ese ascenso. No puedo creer que haya gente que piense que los futbolistas fueron para atrás porque ellos son los primeros que quieren ascender”, cerró el entrenador Verdinegro.