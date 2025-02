Antuña sabe todo lo que se juega El técnico Verdinegro sabe que no será un partido más pero le quita dramatismo a la situación.

Es River, nada menos que River. Un partido complicado, potenciado por el flojo presente del Atlético San Martín. Un desafío con letras mayúsculas para todo el mundo Verdinegro pero singularmente complejo para su entrenador, Raúl Antuña. Es que el hacedor del ascenso, del esperado regreso a Primera, sabe que se juega mucho más que los tres puntos mañana, pero aún así, la visión del Purruco absolutamente ajustada a la realidad, le quita dramatismo.

‘Es un partido muy especial. Ganarlo sería un envión tremendo para nosotros, ganarlo sería ponernos de pie y empezar de nuevo. Son mucho más que tres puntos y tenemos que asumir que no hay margen de error, que tenemos que hacer las cosas muy bien. Hay motivación en el grupo, estamos ajustando todos los detalles que se necesitan ante un rival de esta magnitud para que todo termine bien’, abrió el entrenador Verdinegro.

Pero claro, la otra cara de esta moneda está en un escenario negativo y Antuña lo asume sin dramas: ‘Lógicamente si no salen las cosas y nos plantean desde la dirigencia un cambio, con nosotros no hay problemas. El fútbol es resultados, tenemos que ser conscientes de eso y más allá del dolor, de ver que se terminaría un ciclo tan lindo, nosotros tenemos que ser muy maduros en un momento así que esperemos que no se de. Estamos ilusionados, convencidos que podemos arrancar de nuevo y empezar a ganar. Pero es River el desafío y eso potencia lo que podamos hacer como equipo. Confiamos en el grupo, en que todos queremos lo mejor para San Martín’. Este viernes será clave para definir la formación y en la práctica vespertina, recién Antuña le pondrá nombre a los titulares para River: ‘Estamos probando, eligiendo opciones y viendo que es lo mejor para afrontar un partido tan grande. No hay nada decidido y queremos resolverlo en la última práctica de esta semana’.

Accesos y horarios

Sabiendo de la trascendencia del partido contra River Plate de mañana a las 21,30 desde la dirigencia de San Martín han informado detalles organizativos clave para que todo se desarrolle con normalidad. Los Accesos al estadio Hilario Sánchez serán cuatro: Platea Oeste-Baja y Alta, por Circunvalación; Platea Este, por calle Mendoza; Popular Norte, por Lateral de Circunvalación y Popular Sur, por calle Entre Ríos y Lautaro. La apertura del estadio será a las 18.

Además, remarcaron especialmente que este sábado se instrumentará el Operativo Tribuna Segura por lo que quienes vayan al estadio tendrán que asistir con el DNI y el correspondiente QR de carnet de socio o de entradas.