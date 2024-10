Luciano Pereyra: “Aprendí de mis padres que los sueños se trabajan” El cantautor -que vendrá a la Fiesta del Sol- estrena una canción en homenaje a las madres.

A pocas horas de celebrar el Día de la Madre, mañana domingo, Luciano Pereyra sorprendió a sus seguidores con el estreno en plataformas digitales de una canción llamada ‘Mi primer amor’; dedicatoria a su mamá, pero también un homenaje a todas las mamás argentinas. El cantautor lujanense creó este tema junto a Andrés Castro, al ritmo de una cumbia melódica y con arreglos de violín para emular una polka misionera, con un remate de chamamé. El estreno se da en el marco de la seguidilla de espectáculos junto a Abel Pintos, una exitosa serie de conciertos con más de 20 funciones agotadas en el Luna Park y diez más en venta para diciembre. Una agenda agitada que incluye a San Juan, ya que el sábado 2 de noviembre estarán en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol 2024. En medio de un gran presente, Luciano brindó una entrevista exclusiva a DIARIO DE CUYO.

– ¿Qué momento artístico estás atravesando?

– Estoy muy feliz porque estoy estrenando la nueva canción y los estrenos me ponen muy bien. Pero en este caso hay un plus especial, porque se trata de una canción dedicada y escrita para mi mamá. A la vez, es un homenaje a todas las madres. Sentí que debí hacerla hace tiempo. Después de intentos fallidos de querer componerle algo y que lo que escribía no me convencía, no me terminaba de gustar, finalmente salió. Los tiempos de Dios son perfectos y llegó justo para esta época.

– ¿Qué elegiste para homenajearla?

– Mi mamá es misionera, de un pueblo llamado Santo Pipó, donde pasé muchas vacaciones en mi infancia, criándonos con chamamés y polkas. Allí sonaba Blas Martínez Riera, Monchito Merlo y Chango Spasiuk. A medida que se armaba esta canción, con la producción dijimos “pongamos un violín, con un acordeón y que coqueteen con la polka’. Y si en el videoclip tenía que salir mi mamá, había que terminarlo bailando chamamé con ella. Así se logró, todo me salió del alma y del corazón. No fue fácil, porque mi mamá es tímida y no le gusta tanto aparecer en cámara, me costó convencerla; pero al final pasamos una linda jornada de grabación en el Teatro Trinidad Guevara de Luján, con un clima muy familiar. Este homenaje es un gusto que me quise dar, con tintes de cumbia que nos llevan a su tierra colorada.

– En lo poético ¿Qué mensaje transmite para que conecte con otras historias, de otras madres?

– El hilo conductor es el amor de una madre. Como hijo, es el primer enamoramiento y agradezco a Dios la madre que me dio y agradezco a mi padre el haberla conocido y elegido. Él hizo también de las suyas… (rió) pero formó una familia en base a la dedicación, al trabajo, al sacrificio al amor. Parece fácil, pero escribir una canción o una carta a tu mamá no lo es tanto, sobre todo en la costumbre, en la forma de expresar los sentimientos. A mí me resultó más sencillo cantarlo que contarlo.

– Un importante estreno personal en medio de un gran momento artístico junto a Abel ¿Cómo se gestó esta química?

– Sí, todo eso junto. Esta unión con Abel fue muy orgánica. Sabíamos que en algún momento se tenía que dar, pero no sabíamos cuándo. El resultado fue increíble y maravilloso. Primero vinieron diez Luna, se sumaron diez más y ahora vienen diez nuevos. Tendremos en total 30 funciones en un estadio importante y todo gracias a la gente. No tenemos otra mejor manera de agradecerle al público que nos acompañó en todo que cantar juntos. Serán 30 juntadas mágicas donde la pasaremos muy bien todos.

– ¿Qué tenés pensado ofrecer en la Fiesta del Sol? ¿Cuáles son tus expectativas?

– Llevaré las canciones de mi último disco y obviamente, haremos un repaso por mi historia musical. Siempre es un placer compartir con los sanjuaninos y con la gente que vendrá de otras provincias a una fiesta que no deja de ser gigante y que seguirá creciendo. Estoy con muchas ganas de que venga esa fecha para compartir con todos arriba del escenario.

– ¿Qué quedó de aquel muchacho soñador de Luján, que buscaba ser alguien en la música?

– Pasó la vida y en el medio de todo eso aprendí de mis padres que los sueños se trabajan. Uno puede soñar despierto y para materializarlo no hay que creer en la suerte, sino en dedicar tiempo, amor, perfeccionamiento y estudio. A mi padre lo vi hacer su casa, pegando ladrillo por ladrillo. De aquel pasado tengo esa memoria y así se hacen los sueños. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y no dejar por supuesto, de disfrutar esta bendición de trabajar de lo que me gusta. He aprendido de disfrutar del viaje y cuando me encuentro con la gente en el escenario, es una bendición.

– ¿Cuál ha sido el consejo que más te marcó de Horacio Guarany para ser un artista popular y para la vida también?

– Me dejó tantos consejos… Horacio fue un árbol muy sabio. Siempre me decía ‘Hacé lo que a vos te gusta. Estás en una posición difícil de sembrar tu tierra con tu música y con lo que creés. Es un camino arduo y duro, pero si hay amor es más llevadero’. Extraño mucho todas esas charlas que tuve con él, pero aun en su ausencia física, Horacio me sigue enseñando. Siempre aparece por ahí en las redes, con una canción que escucho. Siempre hay algo de él que me transmite su sabiduría y lo atesoro en lo más profundo del corazón.

DATO

‘Mi primer amor’. El sencillo que estrena para el Día de la Madre puede escucharse en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube de Luciano Pereyra puede verse del clip dirigido por Mariano Dawison.