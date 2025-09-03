Argentina le apunta a Venezuela El plantel de Scaloni entrenó casi con plantel completo de cara al partido de mañana.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni completó su primer entrenamiento de cara al encuentro del jueves ante Venezuela. Mientras que los jugadores que sumaron minutos hicieron tareas regenerativas en el gimnasio, el resto trabajó en el campo. Luego de una entrada en calor, el plantel realizó distintos ejercicios tácticos. Por su parte, los arqueros se movieron en uno de los arcos del complejo. Para finalizar hubo fútbol en espacios reducidos bajo las órdenes del técnico Lionel Scaloni. Hoy, a partir de las 17, se entrenarán nuevamente en Ezeiza con los últimos quince minutos finales abiertos a la prensa.

Lionel Scaloni ya cuenta con el plantel casi completo de cara a los duelos ante Venezuela del próximo jueves a las 20.30 y Ecuador el martes siguiente a las 20. Los futbolistas de la Selección Argentina fueron arribando al país y en la tarde el entrenador tuvo a 28 de los 29 convocados a disposición para el práctica vespertina. El único que faltaba es Alexis Mac Allister, que por complicaciones en sus vuelos llegó por la noche.

Tras las primeras jornadas de liga en Europa, los citados por el técnico oriundo de Pujato emprendieron el viaje hacia su país natal. La gran mayoría arribó entre el domingo y el lunes, incluyendo a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, los únicos que vinieron desde Estados Unidos. Como había anunciado, el capitán argentino llegó acompañado de toda su familia, ya que el de este jueves será su último partido en el país por Eliminatorias. El martes por la mañana llegaron los que venían desde Francia (Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli) y también aterrizó en el país Emiliano Martínez. El último en llegar, pasadas las 8, fue Nicolás González, quien tuvo un último día de mercado movido ya que se fue cedido al Atlético de Madrid.

>Rincón el récord de la Vinotinto

Tomás Rincón es hombre récord de la Selección de Venezuela. A sus 38 años y con 141 partidos en el lomo con la Vinotinto apretada al pecho, el capitán sueña con llevarla por primera vez en su historia a un Mundial. El volante de Santos tiene la misma edad que Lionel Messi y se encuentra en una situación parecida, salvando las distancias: para el 10 argentino sería el último partido oficial en su tierra con la Albiceleste; para Rincón se trataría del encuentro que podría asegurar al menos el repechaje en busca del ansiado boleto para el único país sudamericano que aún no ha participado de la competencia.

La ilusión es grande y lo reconoce: “Me visualizo en el Mundial”. Hoy por hoy Venezuela tiene un punto más que Bolivia y ocupa el séptimo puesto de la tabla, en zona de repesca. Por eso “es la doble fecha más importante de mi vida y creo que de las vidas de todos”, expresó.