En el Salón Emar Acosta se llevó a cabo el China Day San Juan 2025, un evento donde funcionarios, empresarios y representantes de multinacionales compartieron un espacio de debate sobre las oportunidades en comercio, inversión e innovación. El primer panel estuvo dedicado a la minería responsable y los estándares ESG, con aportes de referentes de primer nivel. El segundo bloque giró en torno a la tecnología y el comercio digital y hablaron de superapps, pagos móviles, inteligencia artificial y blockchain aplicados al comercio exterior, entre otros temas. Y el tercer panel se centró en la agroindustria y la seguridad alimentaria, con casos de éxito como disertantes.

La apertura institucional contó con la presencia del secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; el embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia; el presidente de la Cámara Argentino-China, Sergio Spadone; y el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar.

El embajador Marcelo Suárez Salvia destacó la necesidad de profundizar la relación bilateral: “Este encuentro no solo refleja el dinamismo de nuestro sector productivo, sino también la confianza en el potencial de la relación comercial entre Argentina y China, una relación que en los últimos años se ha fortalecido de manera significativa y que hoy se presenta llena de oportunidades. China, además de ser la segunda economía mundial, es uno de los socios comerciales más importantes para nuestro país”, expresó.

 

China Day San Juan 2025 Salón Emar Acosta