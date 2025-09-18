Argentina y China, juntos en San Juan

En el Salón Emar Acosta se llevó a cabo el China Day San Juan 2025, un evento donde funcionarios, empresarios y representantes de multinacionales compartieron un espacio de debate sobre las oportunidades en comercio, inversión e innovación. El primer panel estuvo dedicado a la minería responsable y los estándares ESG, con aportes de referentes de primer nivel. El segundo bloque giró en torno a la tecnología y el comercio digital y hablaron de superapps, pagos móviles, inteligencia artificial y blockchain aplicados al comercio exterior, entre otros temas. Y el tercer panel se centró en la agroindustria y la seguridad alimentaria, con casos de éxito como disertantes.

La apertura institucional contó con la presencia del secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; el embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia; el presidente de la Cámara Argentino-China, Sergio Spadone; y el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar.

El embajador Marcelo Suárez Salvia destacó la necesidad de profundizar la relación bilateral: “Este encuentro no solo refleja el dinamismo de nuestro sector productivo, sino también la confianza en el potencial de la relación comercial entre Argentina y China, una relación que en los últimos años se ha fortalecido de manera significativa y que hoy se presenta llena de oportunidades. China, además de ser la segunda economía mundial, es uno de los socios comerciales más importantes para nuestro país”, expresó.