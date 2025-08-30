Ariana Correa presente en el Superbike argentino

Con 15 años, Ariana Correa es hoy la única piloto sanjuanina en el motociclismo nacional, ya que el resto se encuentra corriendo en el deporte de las dos ruedas pero en el certamen chileno o campeonato latinoamericano. La motociclista de nuestra provincia competirá en el Superbike Argentino dentro de la categoría Moto 3 Damas, cuando la categoría se presente por su quinta fecha en el autódromo “Cuidad de San Nicolás”, circuito Juan María Traverso. La sanjuanina llega a esta cita ubicada en el tercer puesto de la general, con mucho entusiasmo y preparación, tanto física como mental. Conoce el trazado de San Nicolás y buscará lograr una gran clasificación el día sábado, para luego dar pelea en la final del domingo. La única dama que nos representa en las dos ruedas tiene experiencia en el certamen nacional, cuando corrió en la categoría Junior Cup 250cc, al igual que en el campeonato riojano de la especialidad, apunta a ser protagonista este fin de semana.