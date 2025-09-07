Arranca la novena fecha

La Liga Sanjuanina de Fútbol tendrá desde hoy el desarrollo de su 9na fecha del Clausura del fútbol sanjuanino.

El certamen, que tiene como líder a Unión de Villa Krause, repartirá sus encuentros entre este domingo y el próximo martes.

Con horario de inicio de los partidos a las 16.30 horas, los encuentros previstos para hoy son Rivadavia – Minero (arbitraje de Enzo Montero), Peñarol-Sarmiento (Marcelo Cruz), López Peláez – Carpintería (Sebastián Brizuela), Trinidad – San Lorenzo (Gabriel Montilla), Aberastain – Atenas (Ignacio Aurtenechea), 9 de Julio – Unión (Alfredo César), Juventud Zondina – Alianza (Ximena Pacheco) y Villa Obrera – Arbol Verde (Federico Quiroga).

En tanto que el martes, también a las 16.30 horas, se dará el pleito Colón – Marquesado (Rubén Riveros). En esta fecha quedará libre Sportivo Desamparados.

La fecha anterior estuvo alterada por la tormenta de Santa Rosa que dejó las canchas en un muy mal estado y obligó a reprogramar los partidos, por lo que varios de ellos se jugaron entre semana y llevó a que los partidos de la 9na se disputen recién hoy, para permitir que los jugadores puedan descansar y recuperarse físicamente.