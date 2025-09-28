La conectividad aérea es hoy un factor estratégico para cualquier provincia que aspire a crecer en materia turística, comercial e industrial. En este marco, la reciente novedad anunciada por Flybondi durante el Foro Nacional de Turismo realizado en San Juan representa un paso adelante muy significativo. La compañía low cost informó que a partir de octubre sumará dos vuelos semanales entre San Juan y Buenos Aires, pasando de cuatro a seis, y que desde noviembre habrá un vuelo diario.
La presentación incluyó un balance de su primer año de operación en la provincia, con cifras que hablan por sí solas. Una ocupación promedio superior al 80% y picos del 90%. Estos números confirman que la apuesta por San Juan no fue un salto al vacío, sino una respuesta concreta a una demanda creciente. Justamente, desde el Ministerio de Turismo de la provincia celebraron la noticia y remarcaron que el aumento de frecuencias se apoya en el crecimiento sostenido de la cantidad de pasajeros que eligen esta ruta.
El refuerzo de la conexión con Buenos Aires no puede leerse de manera aislada. Forma parte de una estrategia más amplia de la empresa para la temporada de verano 2025/2026, que contempla sumar nuevos destinos y fortalecer la conectividad en todo el país. En ese escenario, San Juan aparece en una posición privilegiada, con la oportunidad de consolidarse como un polo atractivo para turistas, inversores y emprendedores.
Las ventajas de contar con un vuelo diario son múltiples. Para el turismo, significa mayor previsibilidad y comodidad a la hora de organizar un viaje. Para los sectores comercial e industrial, implica más agilidad en las gestiones y más posibilidades de ampliar mercados. Además, el modelo low cost de Flybondi permite que más personas accedan al transporte aéreo, democratizando un servicio que en otras épocas estaba reservado para pocos.
Claro que este avance también plantea desafíos. San Juan debe acompañar con infraestructura, servicios y una oferta turística y cultural diversificada para capitalizar plenamente este aumento en la conectividad. Asimismo, es importante que la provincia continúe trabajando para diversificar aerolíneas y rutas, de modo de no depender de una sola opción.
Los vuelos diarios con Buenos Aires representan mucho más que un servicio: son una herramienta de competitividad, integración y progreso. Cada avión que despega o aterriza no solo transporta pasajeros, sino también expectativas, proyectos y oportunidades. La respuesta del público demuestra que había una necesidad insatisfecha que hoy empieza a resolverse. El desafío hacia adelante será sostener esta tendencia y ampliarla, porque de la calidad de nuestra conectividad dependerá, en gran medida, la capacidad de San Juan para insertarse con fuerza en el mapa turístico y productivo de la Argentina.