Asesinaron a un jubilado: tenía golpes, estaba atado y quemado en una habitación Mario Alday tenía 78 años. Y alquilaba un departamento en Villa del Carril, Capital. Creen que lo mató alguien que conocía.

Los vecinos percibieron el olor a quemado a eso de las 7,30 de ayer. Entonces llamaron al dueño de esos departamentos ubicados al 1065 Oeste de la calle José Manuel Estrada, en Villa del Carril, Capital, para informarle. Y ese hombre les dijo que derribaran la puerta y entraran si era necesario. Eso hicieron, pero en la oscuridad no notaron nada raro, cerraron todo para no ventilar ni avivar las llamas que aún había y llamaron los Bomberos, que terminaron de controlar el siniestro. Entonces se produjo una revelación espantosa: el morador de ese lugar, estaba en entre la cama y la puerta de una de las dos habitaciones del lugar, atado de pies y manos, con evidentes lesiones de golpes en el rostro y quemado.

En el acto arribaron al lugar pesquisas policiales y peritos al mando del fiscal Sebastián Gómez y los ayudantes fiscales, Agustina Pérez y Adrián Elizondo, y enseguida también los fiscales coordinadores de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi y Francisco Micheltorena.

La víctima fue identificada como Mario Alberto Alday, de 78 años y jubilado del área administrativa de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y alquilaba en el lugar donde lo encontraron muerto, dijeron fuentes judiciales.

Un primer análisis de la escena del crimen, instaló la sospecha de que él o los homicidas de Alday eran conocidos suyos o entraron sin violentar nada y huyeron dejando encerrado. Eso suponen porque la casa estaba cerrada y los daños que hallaron fueron los que dejaron los vecinos que forzaron la puerta para ingresar, precisaron.

También sospechan que el homicidio y el incendio (todo indica que lo iniciaron en la cama) fueron parte de la maniobra para borrar huellas, por un lado, y para evitar que la víctima los denunciara. Por eso suponen que el ataque fue perpetrado por una o más personas a las que la víctima conocía y, tal vez, dejó entrar durante la noche.

El hecho causó conmoción entre los vecinos de esa zona de Villa del Carril, donde los pesquisas buscaban testigos e imágenes de cámaras de seguridad. También entrevistaban a las personas que conocían a la víctima, para establecer si alguien de su entorno íntimo puede estar ligado a ese brutal homicidio.