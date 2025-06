Este año hay casi un 60% más de médicos que quieren hacer su residencia sanjuanina Este año se inscribieron 105 médicos para las especialidades básicas, frente a los 67 del 2024.

Las Residencias Médicas Básicas en San Juan están en plena transformación. No sólo por el incremento en la cantidad de postulantes, sino también por un cambio de percepción respecto a la calidad de la formación que ofrece la provincia. Este año se inscribieron 105 médicos para los concursos de ingreso a especialidades básicas, cuando en 2024 los inscriptos fueron 67, lo que representa un incremento de casi 60%. Este dato forma parte de una tendencia más amplia: sumando todas las residencias del sistema de salud sanjuanino (incluidas las post básicas y no médicas), los inscriptos pasaron de 89 en 2023 y 151 en 2024 a 217 en 2025. El número se agiganta si se tiene en cuenta que este año fueron 320 los interesados, pero no todos consiguieron completar los requisitos. “Creemos que la alta demanda de este año se debe a todas las estrategias implementadas para mejorar la calidad de formación”, afirmó Valentina Baistrocchi, Coordinadora de Residencias en Salud, quien además valoró la “casuística y tecnología” de las propuestas locales.

El próximo 1 de julio será en todo el país el Examen Único, que definirá el destino formativo de los profesionales. La gran novedad del año fue el crecimiento del interés en San Juan por Pediatría, una conquista sumamente importante debido a la escasez de pediatras que acarrea el país y la provincia en los últimos años. Aunque aún no logra cubrir el total de vacantes (hay 9 inscriptos para 10 cupos), los postulantes más que duplicaron a los del año pasado, cuando solo se habían presentado 4. Si bien tras el proceso de readjudicación se terminaron cubriendo 9 plazas, hacía años que no se notaba una recuperación en la demanda como la que se registró este año. La última vez que se completó el cupo en esta especialidad fue en 2016. “Existe ahora una gran expectativa de cubrir el 100% de los cargos en la instancia de readjudicación”, destacó la funcionaria.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, durante un encuentro con estudiantes de Medicina de último año.

Baistrocchi explicó que, desde el inicio de esta gestión, el Ministerio de Salud se propuso fortalecer la especialidad con una serie de reformas estructurales para revertir su imagen. En 2023, la residencia de Pediatría estaba calificada como Categoría C, la más baja. Tras una serie de cambios en rotaciones, actividades académicas, condiciones de convivencia y cumplimiento de normativas nacionales, ahora alcanzó la Categoría A, la más alta.

A esto se suman otras decisiones estratégicas: se firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires para que los residentes sanjuaninos egresen con doble titulación, y se redujo la duración de la residencia de 4 a 3 años, con la idea de que, por ejemplo, los especialistas puedan ingresar a una formación post básica (como neonatología o terapia intensiva infantil) sin hacerse tan extenso el recorrido.

Además, se incrementó el incentivo económico: un residente de primer año cobra aproximadamente $1.204.000, y aquellos que ingresen a especialidades con baja demanda como Pediatría o Clínica Médica reciben $1.500.000 mensuales. Esos números representan un aumento del 171% en los últimos doce meses, calculó Baistrocchi.

Valentina Baistrocchi, Coordinadora de Residencias en Salud.

Por otro lado, Anestesiología volvió a tener una gran cantidad de aspirantes: 16 para 3 cupos (dos con beca nacional y este año se agregó uno con beca provincial). El año pasado ya había encabezado la lista de preferencias, con 12 inscriptos. Se trata de una especialidad muy demandada en todo el país por el alto ingreso económico posterior, y en San Juan también porque -según fuentes del sector- la asociación que nuclea a estos profesionales tiene una fuerte injerencia en su formación, por ejemplo, cubriendo gastos de viajes a congresos, financiando trabajos de investigación y asegurando que sean insertados en el ámbito laboral rápidamente, percibiendo altos ingresos en el corto tiempo.

Otras áreas que evidenciaron un crecimiento significativo fueron: Cardiología, que pasó de 7 inscriptos en 2024 a 15 este año; Cirugía General, que subió de 4 a 16; y Clínica Médica, que pasó de 4 a 11.

En contraste, hubo especialidades que no atrajeron a ningún postulante: Infectología, Neonatología, Terapia Intensiva Infantil y Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria. Otras, como Medicina Familiar (5 cupos, 2 inscriptos) y Terapia Intensiva de Adultos (4 cupos, 2 inscriptos), también tuvieron baja convocatoria.

Baistrocchi reconoció que el desbalance entre especialidades muy demandadas y otras poco atractivas es un desafío. “Sucede que algunos aspirantes no entran donde querían y en la readjudicación eligen una especialidad que era su plan B. Eso puede terminar en frustración, desmotivación o incluso renuncias. Pero la solución tampoco es aumentar los cupos ya que nos concentramos en las necesidades provinciales como así también en la capacidad formativa de cada servicio para que nuestra formación sea de calidad y no de cantidad”, subrayó.

Sin embargo, el balance general es altamente positivo gracias al salto en los números generales. Para lograr estos resultados, el Ministerio de Salud desplegó una batería de acciones. Una de ellas fue encabezada por el propio titular de la cartera, Amílcar Dobladez, quien personalmente se hizo presente en la Facultad de Ciencias Médicas (UCCuyo) para promocionar las residencias y despejar las dudas de los alumnos del último año.

Además de las mejoras salariales y académicas, este año se intensificó la promoción en redes sociales, se organizaron visitancias a los centros de salud para que los interesados conocieran la metodología de aprendizaje, las exigencias y las experiencias de otros residentes, y se realizó una oferta educativa mejorada que incluyó hasta transmisión en vivo por YouTube. Por otro lado, la provincia también salió a “cazar talentos” en otras jurisdicciones, como La Rioja, donde se presentó la propuesta local, lo que permitió atraer postulantes foráneos.

Según Baistrocchi, quienes ingresan al sistema de residencias de San Juan acceden a un conjunto de beneficios que buscan mejorar la experiencia formativa y acompañar el desarrollo profesional. Entre ellos, se destacan las reuniones trimestrales con coordinadores, orientadas a realizar un seguimiento personalizado de cada residente y abordar de manera anticipada cualquier dificultad de aprendizaje. Además, se implementan talleres semanales de habilidades blandas en conjunto con la Dirección de Talento Humano, en los que se abordan temas como comunicación efectiva, trabajo en equipo, manejo de la frustración y sentido de pertenencia. Mientras que se encuentra pendiente comenzar un curso de Informática Médica para residentes.

Otro punto fuerte es el apoyo económico a la formación en subespecialidades necesarias, seleccionadas luego de un análisis en base a las urgencias provinciales: los residentes pueden acceder a la cobertura de cursos de posgrado de especialización, e incluso se analiza la posibilidad de financiar capacitaciones fuera de la provincia.

“Estos magníficos resultados son producto de un infinito trabajo en equipo que realizan los coordinadores en cada una de las residencias, apostando a la excelencia y la formación responsable y a conciencia. El ministro de Salud y todo su equipo estamos convencidos que la formación de calidad es lo que hace la diferencia. Hoy podemos decir que somos parte del abanico de posibilidades de elección como provincia formadora”, cerró Baistrocchi.