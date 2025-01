Aunque sigue el incendio en el Valle, ya está bajo control En Bomberos no descartan que dure 4 a 5 días más, pero evalúan que no hay peligro.

Calculan que empezó hace unos 3 días y hasta no descartan que pueda sobrevivir unos 4 a 5 días más. Pero, aunque suene alarmante, los especialistas prácticamente descartan peligros mayores. Se trata del incendio forestal en Valle Fértil que tuvo en vilo en principio a los pobladores del departamento, pero que con el correr de las horas se va desperdigando con debilidad, en gran parte por el trabajo de Bomberos y también porque está en una zona de altura, casi sin vegetación y bastante alejado de las áreas pobladas.

El jefe de Bomberos de la Policía, Dante Alleva, detalló que el fuego se generó a través de dos focos distintos de incendio en una parte alta de la serranía del Pie de Palo, a mitad de camino entre las localidades vallistas de Marayes y Chucuma. La zona es prácticamente inaccesible y, para llegar, el grupo de unos 10 bomberos especialmente equipados tuvo que avanzar unos 5 km en camioneta por una huella y luego otros 5 km a pie. Hicieron su trabajo, que consiste más que nada en generar “cortafuegos” sacando yuyos, matorrales y otras plantas para que las llamas no encuentren con qué alimentarse, y volverán a hacerlo hoy y en los próximos días, hasta que la situación esté totalmente controlada.

Sin llamaradas grandes. El incendio generó alarma sobre todo por el humo.

“La ventaja es que esa no es una zona donde pasten animales porque casi no hay vegetación”, explicó Alleva. Agregó que la flora predominante es el chaguar, una planta espinosa similar al aloe vera en su aspecto, que se desprende con facilidad del suelo cuando está ardiendo y así propaga las llamas. “Por eso el avance del incendio es muy lento y no se ve grandes llamaradas. Lo que pasa es que desde abajo se ve el humo, y por eso la gente se preocupa, pero por ahora se está controlando todo”, explicó el jefe de Bomberos.

Alleva estimó que las llamas pueden avanzar hasta un cauce seco de río que hay poco más abajo y que de allí seguramente no avanzarán más, porque no encontrarán más plantas. “Se va monitoreando y atacando de a poco cada día, y así estamos seguros de que pronto se va a extinguir el incendio”, evaluó el bombero.