Barracas Central abre la fecha contra Defensa

Barracas Central y Defensa y Justicia se medirán este viernes a las 15:30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, en un partido de la fecha 6 del Torneo Clausura. En el torneo, Barracas Central viene de empatar ante Central Córdoba por 1-1 mientras que Defensa y Justicia viene de empatar ante Newells por 1-1. El Guapo es puntero de la zona A con diez unidades, una más que sus escoltas Estudiantes y Huracán, y viene de empatar 1 a 1 con Central Córdoba en Santiago del Estero. Se ubica sexto en la tabla anual a tres puntos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Por su parte, los dirigidos por Mariano Soso solamente perdieron un partido en el Clausura y vienen de igualar 1 a 1 con Newell’s tras empezar abajo en el marcador. De ganar, se convertirían en líderes con once unidades, desplazando a su rival al segundo puesto, a falta de los demás partidos de la fecha.

En el otro partido del viernes, Tigre recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 6 delTorneo Clausura 2025. El partido comenzará a las 20 en Victoria.