UNSJ: en 10 días más tendrán que volver a votar, en el balotaje El actual rector de la universidad obtuvo el 48,64% de los votos y el segundo llegó al 30%.

La Universidad Nacional de San Juan votó nuevas autoridades antes de ayer y Tadeo Berenguer quedó cerca de la reelección directa con el 48,64% de los votos. Tras algunas horas de especulaciones, Jorge Cocinero anunció que se mantiene en la carrera electoral, por lo que habrá segunda vuelta. Es que el actual rector debía obtener el 50% de los votos para evitar una segunda votación. A la vez, la comunidad educativa también volverá a las urnas en las facultades de Exactas, Arquitectura y Ciencias de la Salud, ya que no obtuvieron el margen para evitarlo.

La jornada electoral empezó temprano en todas las facultades y colegios preuniversitarios y las urnas cerraron a las 21. Recién pasadas las 23 hubo datos concretos y fue ahí que se conoció que Berenguer tenía la mayoría de los votos de estudiantes, docentes, no docentes y recibidos. El rector estuvo cerca de evitar otro ballotage, pero por menos de dos puntos porcentuales quedó definido que habrá nueva votación el próximo 23 de junio para la máxima autoridad universitaria.

La duda siguió algunas horas más, ya que apenas se conocieron los números no hubo declaraciones del segundo con más votos, Jorge Cocinero, no dio declaraciones a la prensa sobre si seguía en carrera. El docente, que en la fórmula está acompañado por Lucía Martín, necesita ahora capitalizar todos los votos de la tercera opción, que conformaban Guillermo Velasco y Mónica Ruiz, que sacaron cerca del 22%.

El panorama se aclaró durante la mañana de ayer. Desde temprano, Cocinero hizo declaraciones a la prensa anunciando que iba a participar de la segunda votación, luego de hablar con el equipo que lo acompañó. Además, se mostró confiado en que iba a ser posible “dar vuelta el resultado”. “Creemos que se puede revertir., porque es muy claro nuestro pensamiento Porque es muy claro nuestro pensamiento, nosotros no estamos, no queremos y no vamos a permitir que la universidad caiga en todos estos sistemas que nos han llevado a un desastre”, agregó el arquitecto en declaraciones a Radio Light.

En la misma línea, las tres facultades donde los candidatos a decano no consiguieron la mayoría necesaria de votos tendrán elecciones el próximo 23. En Facultad de Ciencias Exactas los votantes deberán elegir entre la fórmula de Jorge Castro y Georgina Coldwell y la dupla de Alejandra Pittaluga y Manuel Ortega. En Arquitectura, Urbanismo y Diseño será entre el duo Carlos Herrera y Aída Caliz frente a Alejandro Álvarez y Alejandra Moreno. En ciencias de la Salud queda definir si se harán cargo del decanato Ángel Pinto y Oscar Quintero o Yésica Flores junto a Carina Tejada.

En cuanto a las autoridades que quedaron confirmadas en las facultades, hubo dos unidades académicas que reeligieron autoridades. Una de estas es la Facultad de Filosofía, donde volvió a ganar Myriam Arrabal, que compartía fórmula con Marcelo Vásquez, con el apoyo de más del 50% del padrón, superando a Rosa Garbarino. En la Facultad de Sociales fue reelecto Mauricio Lucero para un segundo mandato con el 60% de los votos. Hubo también una sorpresa con tintes históricos. Andrea Díaz ganó en Ingeniería con el 51,4% de los votos, siendo la primera mujer en 84 años de historia que asume el rol máximo en la facultad. Incluso, les ganó a dos fórmulas que eran 100% masculinas con las que se enfrentó.