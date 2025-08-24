Boca recibe a Bánfield con todas sus urgencias encima Juegan a las 18,15 en La Bombonera tras el desahogo en Mendoza. Russo planea cambios.

Boca recibirá este domingo a Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18:15 en el estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Nicolás Lamolina. Boca llega a este encuentro luego de un gran triunfo por 3-0 como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que le permitió volver a sumar de a tres luego de 12 partidos y tras más de tres meses.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A, donde marchan décimos, y se acomodaron terceros en la tabla anual, lo que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Racing visitará este domingo a Argentinos Juniors con la intención de aprovechar el envión anímico tras la épica clasificación ante Peñarol de Uruguay en la Copa Libertadores.

El encuentro está programado para las para las 16:15, se disputará en el estadio Diego Armando Maradona y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Fabricio Llobet.

Racing arriba a este partido en un gran momento principalmente desde el aspecto anímico, ya que viene de ganarle una serie increíble a Peñarol.