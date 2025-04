Boleto educativo gratuito: en el Gobierno dicen que el sistema ya está aceitado Hubo un balance oficial positivo sobre las dos primeras semanas de vigencia de este beneficio.

Hace dos semanas que en San Juan se puso en vigencia el boleto escolar gratuito para alumnos y docentes y desde la Dirección de Tránsito y Transporte se hizo un balance sobre el funcionamiento de este beneficio durante los primeros días. Marcelo Molina, al frente de esta repartición, dijo que la ‘gran duda’ de la gente fue si era obligatorio o no tener la credencial para viajar gratis. Agregó que gracias al personal de apoyo que se instaló en las empresas de transporte y en colectivos se aclaró esta situación.

Así como sucedió cuando se anunció la implementación del boleto escolar gratuito, también cuando se puso en vigencia la gran duda de la gente se centró en el uso o no de la credencial para acceder a este beneficio. Pese que se aclaró que sólo los estudiantes que no usaban guardapolvo o uniforme debían acreditar su condición con la credencial, muchas fueron las consultas sobre el tema. Por esta razón desde la Dirección de Tránsito y Transporte se decidió postergar la tramitación de dicha credencial hasta el 30 de mayo (en primera instancia era hasta el 30 de abril), e instalar personal de apoyo tanto en las empresas como en los colectivos para aclarar dudas. ‘Se designaron unos 30 orientadores que se distribuyeron entre las empresas y las unidades con el fin de brindar asesoramiento durante el primer día de vigencia del boleto escolar gratuito que fue el pasado 14 de abril. La principal duda de la gente fue si era obligatoria usar la credencial para acceder al beneficio. Los orientadores volvieron a aclarar que esta documentación no es necesaria si el alumno usa guardapolvo o uniforme. Y que en estos casos es optativa’, dijo Marcelo Molina.

El funcionario agregó que los orientadores también asesoraron a la gente que concurrió a las empresas a tramitar la credencial ‘por las dudas’. Con su asesoramiento lograron que muchas personas evitaran gastar plata innecesariamente. ‘Cuando tenés 4 chicos que van a la escuela, es un gasto importante el que hacés tramitando las credenciales. Es por eso que se asesoró a la gente para que no la saque si no era necesario. De todos modos, el que quiera tramitarla optativamente puede hacerlo’, dijo Molina.

Los orientadores también aclararon otra de las dudas predominante entre los usuarios del servicio de transporte de pasajeros. Era la referida a que sí había que reemplazar la credencial que tramitaron cuando inició el Ciclo Lectivo 2025. Ellos se encargaron de dejar en claro que se debe usar esa credencial, ya que tiene validez, y no tramitar una nueva. Mientras que los alumnos de la UNSJ deben seguir usando la credencial que les otorga la institución. ‘El trabajo de los orientadores resultó muy positivo porque también fueron de gran ayuda para los choferes, ya que no tuvieron que ser ellos quienes aclararan las dudas sobre el boleto escolar gratuito a los pasajeros. Podemos hacer un balance positivo durante estas dos primeras semanas de vigencia de este beneficio tan importante, porque no hubo reclamos masivos sólo un par de reclamos puntuales que se resolvieron de inmediato’, sostuvo Molina.

El director de Tránsito y Transporte aprovechó la ocasión para reiterar algunos puntos importantes sobre el boletos escolar gratuito. Recordó que el beneficio es para los alumnos de todos los niveles y para docentes de instituciones educativas públicas y privadas. Que este beneficio está vigente de lunes a viernes, de 6 a 00, y los sábados de 8 a 13 horas. También, que el estudiante debe indicarle al chofer que pagará boleto escolar, y pagar con una Tarjeta SUBE (esté o no registrada) que debe tener un saldo mínimo, ya que cada transacción con el boleto gratuito tendrá un descuento de 0,10 centavos.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Laura Palma, también destacó un balance positivo en estos primeros días de la implementación del boleto escolar gratuito. Dijo que se realizó ‘un seguimiento personalizado tanto de empresas como de algunas unidades’ para controlar el funcionamiento de este beneficio, detectando sólo ‘algunas quejas particulares y puntuales que ya se fueron solucionando. ‘Estamos muy de poder llevar adelante este beneficio que puso en marcha el señor gobernador, Marcelo Orrego, tal como lo prometió, considerando que la educación es una prioridad y que el acceso a la misma debe ser igual para todos’, sostuvo Palma.