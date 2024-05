Bomberos juntan fondos para traer una donación millonaria en equipos Son los voluntarios de Chimbas, a quienes les donaron más de $700 millones en trajes y herramientas.

Los Bomberos Voluntarios de Chimbas recibieron una donación inesperada de equipamiento, valuada en más de $700 millones. Pero aún no pueden traerla a la provincia porque no tienen los 12.500 dólares que sale su traslado al país. Permanece en California, Estados Unidos, donde vive José Guadalupe Benítez Dávalos, el bombero retirado que consiguió esta ayuda para sus colegas sanjuaninos, que ahora iniciaron una campaña para recaudar fondos.

En enero de este año José Guadalupe Benítez Dávalos estuvo en San Juan participando en una capacitación con los Bomberos Voluntarios de Chimbas. Y terminó por convertirse en un benefactor de esta institución. “Decidí llevarlo a recorrer varios de los cuarteles de bomberos voluntarios que hay en la provincia para que conociera los pocos recursos con los que trabajamos. Y se comprometió en conseguirnos ayuda de los cuarteles de su ciudad, aunque nunca pensamos que fuera tan rápido y tanto”, sostuvo Sergio Trigo, de Bomberos Voluntarios de Chimbas.

Trigo contó que hace un mes y medio que en California hay un contenedor con equipo completo para más de 100 bomberos que incluye vestimenta de protección con jardinero, saco, capucha, casco, botas y guantes. “El valor actual de cada equipo para un bombero es de $7 millones, una suma que para los voluntarios es muy difícil pagar. Por eso estamos muy agradecidos por esta donación que supera los $700 millones”, dijo Trigo.

El bombero agregó que esta donación millonaria también incluye diversas herramientas para combatir incendios, desde martillos hasta mangueras y accesorios de avanzada. “Nos han donado mochilas de aire comprimido que brindan más tiempo de oxigenación al bombero. Las que tenemos en el cuartel brindan entre 15 y 20 minutos de aire, mientras que las que nos han donado brindan una hora. Esto nos facilitaría y mejoraría mucho el trabajo”, sostuvo Trigo.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimbas cuenta actualmente con 25 integrantes, motivo por el que la donación que consiguió José Guadalupe Benítez Dávalos también beneficiará a otros bomberos de la provincia. Trigo dijo que tanto la vestimenta como las herramientas donadas se distribuirán entre los 14 cuarteles de bomberos voluntarios que actualmente están operativos en San Juan.

El contenedor con estas donaciones hace un mes y medio que permanece en California, ya que su traslado a la Argentina cuesta unos 12.500 dólares, según dijo Trigo, quien agregó que no cuentan con esa suma y que por esta razón comenzaron con una campaña para recaudar fondos. “Teniendo en cuenta el precio del dólar calculamos que necesitamos más de $12 millones para traer el contenedor al país. Pero esa suma no es nada comparada con el monto de la donación, aunque no la tenemos. Por eso pedimos la colaboración de la gente para recaudar los fondos necesarios aunque sea para traerlo hasta el puerto de Buenos Aires. Para el traslado desde allí a San Juan estamos buscando el padrinazgo de alguna empresa de transporte de carga que seguramente vamos a conseguir”, sostuvo el bombero.

Para recaudar fondos, los Bomberos Voluntarios de Chimbas abrieron una cuenta de Mercado Pago: nombre “Asociación de Bomberos Voluntarios de La Pc”, alias “bomberoschimbas”. Los interesados en donar dinero también pueden llamar al 4235566.