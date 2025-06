Brillante defensora Consolidada en Hollywood, dejó EE.UU y alzó su voz por los inmigrantes.

La estrella de Desperate Housewives y copropietaria del Club Necaxa desde 2021, es una de las favoritas de Hollywood desde hace más de dos décadas y su trabajo reciente incluye la dirección de la producción televisiva Brown-ish y la adaptación al español de Call My Agent!. Pero más allá de la actuación, la dirección, la producción y sus rumbos empresariales, Eva Longoria es una férrea defensora de los derechos de las mujeres y también de la comunidad latina desde sus redes, donde no solamente se encuentran imágenes de campañas publicitarias sino que también utiliza de plataforma para alzar su voz contra las políticas migratorias. Por estas causas es que se trasladó fuera de Estados Unidos, según dijo en Marie Claire. Es así que la celebridad divide su tiempo entre España y México junto a su esposo José Bastón y su hijo Santiago (de 6 años) ocupándose de protagonizar miniseries para CNN como Searching for Mexico en 2023 y su última entrega Searching for Spain que se estrenó el 27 de abril donde redescubrió tanto sus raíces como la gastronomía española.

En un principio, su actividad en ambos países fue por razones laborales pero al apreciar que en Los Ángeles “el ambiente era diferente’, decidió que era hora de mudarse, lo que expresó como un privilegio que no todos tienen.

“La mayoría de los estadounidenses no tienen esa suerte. Están atrapados en este país distópico’, expresó a la revista causando revuelo con este concepto de EE.UU. A sus 50 años, la artista de origen mexicanos que creció en un rancho de Texas siendo la menor de cuatro hermanas, no tiene miedo a decir lo que siente y se pronunció rotundamente en contra de las medidas antimigratorias de Donald Trump tras los disturbios por las redadas de latinos.

Tips. La rutina. Para mantenerse. El circuito de Longoria incluye sumergirse en hielo, tratamientos con luz roja, entrenamiento con pesas, meditación, suplementos varios y magnesio. Para la salud mental, escribe un diario y tiene un anillo Oura para monitorear su sueño.