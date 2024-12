Brillo sanjuanino en la cartelera de Carlos Paz La cantante presentará Mestizaje por primera vez como cabeza de compañía, con un elenco compuesto por 16 artistas en escena.

FOTOS Molleja Estudio

El 30 de noviembre pasado, Mariana Clemensó marcó “un antes y un después’ en su carrera al aterrizar con su flamante propuesta Mestiza por primera vez en el Auditorio Juan Victoria “concretando un sueño’ -según sus palabras-. Sin embargo, en esta oportunidad, la artista explota de satisfacción tras firmar para volver a las marquesinas de Carlos Paz desde el 8 de enero y durante todos los miércoles hasta fin de febrero en el Teatro Wo, como otra de las sanjuaninas que apostará a esa plaza al igual que David Gardiol que hará lo propio con la obra El pirata Barba Negra en el Teatro Holiday. Además, con su grupo, ella se sumará a los espectáculos de Mina Clavero desde el 9 de enero, todos los jueves de enero y febrero en el Auditorio Municipal.

En un primer momento, la artista programó arrancar su tour en San Juan para llegar a distintas ciudades del país con este show que tiene la dirección de Gerardo Lecich y ella armó con el objetivo de rendir homenaje a su mestizaje.

Aunque no había planificado volver a la villa del mediterráneo este año, pese a que en el verano 2022 – 2023 compartió cartel con el humorista mendocino Cacho Garay en la producción Y volvimo’ nomás en el Teatro Zorba; todo cambió de la noche a la mañana.Y fue como producto de la exitosa puesta en la provincia, por la cual recibió la convocatoria de los productores Pablo Sittoni, director y dueño del Teatro del Lago y de la sala que estrenará la intérprete local en la galería Wo; y Sebastián Sánchez Espejo.

“La invitación fue muy tentadora para Mestiza después del debut en el Auditorio. Nosotros planteamos que teníamos fechas agendadas por el país y entonces organizamos todo para hacer miércoles Carlos Paz y jueves Mina Clavero. Si tengo que hablar de sensaciones, tengo que decir que estoy feliz y con mucha adrenalina por regresar a los teatros carlospacenses, por primera vez, como cabeza de compañía, es increíble. Si bien, ya hice temporada junto a Cacho Garay y me reconocieron con premios, presentarme ahora de esta manera, es muchísima responsabilidad, son palabras mayores’, expresó la hacedora a DIARIO DE CUYO, conmovida por esta apuesta laboral que también se trasladará a la localidad ubicada al pie de las Sierras Grandes con hits como Marinero de Luces, un clásico de Isabel Pantoja; y Así fue, de Juan Gabriel, clásicos del 2×4 como Garganta con arena de Cacho Castaña y Volver de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, entre otras canciones.

“Además, al producirse entre semana, me deja libertad para continuar con la gira como teníamos previsto. Estoy tan feliz, el 20 de diciembre se hará la presentación de más de 50 obras que serán parte de la cartelera de Carlos Paz, entre las que estaré con esta producción que trata sobre una historia de amor y raíces compartidas con música y danza en vivo. Será un viaje escénico de alto impacto el que pondremos”, sostuvo subrayando que “las puertas de la villa se me abrieron al trabajar junto a Cacho Garay con quien me inserté en el mundo del espectáculo, proyectándome’.

“La idea de Mestiza es entrelazar la fuerza del flamenco, la autenticidad del folclore, la pasión del tango y la mística de los ritmos árabes, lo que llevo en mi sangre, la idea es lograr una fusión cultural de estas cuatro culturas que trascienda fronteras’, indicó la cantante y autora del libreto que, este verano, subirá a escena con su equipo de músicos locales integrado por: Cristian Jorquera en teclado, Daniel Gómez y Luciano De Paula en guitarras, Daniel López en bajo, Nicolás Amadeo en percusión, Nehuén Ibazeta en violín y Daniel Ibiza como operador de sonido. Además, hará hincapié con mayor fuerza en la danza con las bailarinas Marisol Morales, Luchi Calafatello y Florencia Calafatello de su ballet sanjuanino de flamenco y la incorporación del bailaor Vico Zapata, que viajará desde Buenos Aires, como primer bailarín; sin contar con los malambistas y las parejas de danza árabe y tango que audicionaron en Córdoba.

“Me siento plena, esto es lo que espere siempre. Siento que cuando comencé a creer en mí y en mi talento hace unos tres años, todo fluyó’, reflexionó la creadora sobre su actualidad, tras 25 años de trayectoria.

Firma. Clemensó con Sebastián Sánchez Espejo, uno de los productores junto con Pablo Sittoni.

En enero y febrero, Mestiza se presentará los miércoles en el Teatro Wo de Carlos Paz a las 23:30 hs. con tickets online desde la página www.edenentradas.com. Y los jueves en el Auditorio Municipal de Mina Clavero con entradas en venta a través de www.paseshow.com.ar. En ambas salas, el precio de las localidades será de $16 mil.