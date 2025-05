Cae con un pastor por un fraude con casas, ahora, la denuncian por una “carrera falsa” Es Karen Heredia. Con el religioso tiene preventiva. Está mencionada en una denuncia por una estafa con una carrera de Criminología.

Más problemas para Karen Heredia. El pasado 10 de abril, un juez le dictó a ella y al pastor evangélico, Alberto Carlos Balmaceda, un mes de prisión preventiva porque en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, los consideraron sospechosos de haber estafado a por lo menos 7 feligreses de la iglesia “El Sheddai”, en Chimbas, con la promesa de tener una casa del IPV previa compra de una carpeta por un monto de $700.000. Ahora, la mujer aparece mencionada en al menos una denuncia, que la pone como una de las responsables de otro fraude, perpetrado con el cobro por cursos de la supuesta carrera de Criminología, dijeron fuentes judiciales. El continuo cambio de domicilio del supuesto instituto, cuotas que comenzaron en unos 3.000 pesos y al final rondaban los $60.000, y eran abonadas unos 18 estudiantes, son algunos de los datos que trascendieron de esa averiguación preliminar que ya se inició en la UFI de Delitos informáticos y Estafas, precisaron.

Un pedido de informes al Ministerio de Educación para conocer si la carrera realmente existe y estaba autorizada por esa cartera de Gobierno. Y determinar si Heredia formaba o no parte de esa supuesta estructura académica, son algunas de las medidas de investigación que ya encararon en Fiscalía para saber si la mujer debe o no ser imputada en una nueva investigación por fraude. Hasta ahora, Heredia y Balmaceda están complicados como principales promotores en la compra de supuestas carpetas para obtener una casa del IPV, aunque el religioso buscó distanciarse de esa mujer que había llegado a su iglesia en noviembre pasado.

“Yo no quise dañar ni estafar a la gente. Había gente que no tenía casa y pensé que era una buena oportunidad para que la tuvieran, solo fui un intermediario y estoy muy arrepentido. Cuando les dije que esperaran (y no hicieran la denuncia) fue porque pensé que todo era real”, dijo Balmaceda.