Caen por herir con armas y robar $700.000 a un jardinero, el juez dudó y los dejó libres La víctima los señaló. Los imputados lo negaron. Uno dijo tener pruebas a favor. El otro, que no es lógico porque vive enfrente.

José Manuel Ochoa hasta molesto se mostró con el hecho de que su vecino lo señalara como autor del violento asalto: ‘Las cosas no son como dice el denunciante, tenemos testigos, está confundido. Si es cierto que le sacó la ropa a los delincuentes de ahí pueden sacar pruebas de quienes fueron’. En la misma sintonía, declaró el otro sospechoso: César Antonio Barrera: ‘No sé porqué me denunció a mi, soy vecino de toda la vida de él, trabajé con él, me conoce’.

A renglón seguido, el defensor oficial de ambos, Juan Carlos González Riutort, remarcó que ‘no es lógico que Barrera fuera a cometer un asalto a cara descubierta justo a su vecino que vive enfrente. Que no hay secuestro de armas y otras evidencias que los compliquen, como el dinero incautado a Barrera, casi $100.000, porque son de una hermana de él y no parte de los $700.000 que la víctima, el jardinero Carlos Quiroga, denunció que le robaron el pasado viernes por la noche, a punta de arma y con un cuchillo, en su casa de la Villa del Bono, en la zona de Las Casuarinas, en 25 de Mayo.

Sin embargo, el fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Leonardo Villalba, no tiene dudas de que Ochoa y Barrera son los asaltantes. Porque la propia víctima los señaló. Por el secuestro de parte del dinero y algunas prendas de vestir que usaron en el golpe.

Según Fiscalía, esa noche Quiroga sorprendió a sus vecinos dentro de su casa, se los reprochó y uno de ellos le lastimó un ojo dándole un cachazo con el arma de fuego. Después huyeron con sus ahorros de 4 meses de jardinería (con parte de ese dinero pensaba pagar un terreno que compró), su tarjeta SUBE y un boleto de compraventa de una propiedad. En la huida, un vecino vio huir a dos sujetos y escuchó a Quiroga gritar que lo golpearon y lo asaltaron.

Por eso ayer Fiscalía pidió un plazo de 3 meses para investigar e igual período de prisión preventiva para ambos, remarcando además que Ochoa ya registra una suspensión del juicio a prueba (probation) por el delito de hurto calificado.

De todos modos, el juez de Garantías, Matías Parrón, adhirió al planteo defensivo y se manifestó de acuerdo en que no resultaba lógico asaltar a cara descubierta a un vecino. Y optó por excarcelar a ambos sospechosos mientras Fiscalía profundiza la investigación en busca de pruebas más contundentes.

Ochoa y Barrera fueron detenidos el domingo en la mañana. Ahora, tendrán que presentarse cada vez que sean citados, concurrir cada 15 días a la comisaría más cercana a su domicilio y no acercarse ni molestar a la víctima durante 3 meses.