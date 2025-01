Camino a la última luna Mañana mostrarán en San Juan el cuadro con el que este fin de semana se despedirán del certamen.

Hace unos años crearon “Deolinda según Baudilio’, sobre la Difunta Correa, para presentarla en Pre Cosquín, certamen en el que compiten hace nueve años consecutivos y que varias veces los ha visto llegar a la final. La próxima será este fin de semana, cuando volverán al escenario Atahualpa Yupanqui para mostrarle al jurado esta pieza que fue distinguida allí mismo como Mejor Puesta en Escena en 2020, que tiene idea, dirección y coreo de Javier Riveros y Natalia Luna, texto de Fernando Luna (ya fallecido) y música de Andrés Cantos. ¿Y por qué otra vez Deolinda según Baudilio? La dupla de directores y coreógrafos de la compañía tienen una razón: Es una obra que aman, que a su vez implica mucha demanda física e interpretativa y querían disfrutarla por última vez en ese imponente escenario adonde llegan los nuevos valores de todo el país. Sí, por última vez, y no porque estén pensando en otro cuadro para el Pre Cosquín 2026. Cualquiera sea el resultado de esta final (si ganan, obtendrán el pase al Festival Nacional de Folclore de Cosquín por primera vez) Riveros-Luna se tomará un tiempo fuera del competitivo. Y justamente por eso es que también quieren bailarla ante el público local (mañana jueves, ver aparte) antes de partir rumbo a Córdoba, atravesados por distintas emociones.

“Es la última vez que nos vamos a presentar en el Pre Cosquín. Vamos a tomar un respiro, ya son nueve años y creemos que hay que tomar cierta distancia. Y queremos terminar nuestro ciclo en Pre Cosquín con esta obra que nos llega mucho, que es muy nuestra, muy de San Juan; y al mismo tiempo es muy arriesgada, dura de ensayar, muy exigente. Sea ganando, con la bendición de Dios, o no; queremos que lo último que se vea de la Compañía Riveros-Luna en Pre Cosquín sea este trabajo. Con el pasar del tiempo veremos si volveremos al certamen otra vez, pero en lo inmediato, es lo último. Veremos qué pasa en los años venideros’, comentó a DIARIO DE CUYO Riveros, quien dijo que la decisión no tiene que ver con no haber ganado alguna de las finales anteriores.

“Tomamos distancia porque realmente nos agota mucho, no hay enojos ni nada de eso, las cosas se dan como se tienen que dar. Nos vamos contentos, porque si bien siempre se busca el título, nos llena el alma el reconocimiento que nos ha dado Cosquín, la cantidad de amigos cosechados, los aprendizajes, las obras que hemos generado… “, acotó.

Por lo pronto, los 40 integrantes ensayan a full bajo la atenta mirada de Natalia y Javier, que también trabajan en la propuesta que representará a la provincia en el Festival de Cosquín, el domingo 26 de enero, en el segmento Postales de Provincia.

“Este último tiempo ha sido muy especial, han pasado muchas cosas que nos ponen muy felices, que nos han hecho crecer. Bailamos con la Camerata en el Bicentenario, ganamos un festival muy importante en Tandil, ganamos segundo lugar en la Teatrina, vamos a cerrar con Pre Cosquín y con la noche de San Juan en Cosquín; más orgullosos no podemos estar. Sentimos que se nos ha empezado a reconocer, a valorar… Creo que es una época que vamos a recordar durante mucho tiempo’, reflexionó.

Deolinda según Baudilio. Compañía Riveros – Luna. Jueves 16 de enero, 22 hs, Sala de Ensayos y Puestas Escénicas (Av. Nazario Benavídez 2316 oeste). Entrada gratuita.