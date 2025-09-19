Canciones para llorar sin rimel

La cantautora Eli Domínguez estrenará su espectáculo Canciones para llorar esta noche a las 21 h, en Espacio Franklin de Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur. Entradas: $8.000 a través de whatsapp al cel. 2644366912 y en boletería). Música, poesía y lágrimas formarán parte de esta propuesta que pondrá la artista jachallera acompañada de su voz, su guitarra y su piano.

“Creo que muchas veces no sabemos cómo sentir las emociones negativas, entre comillas. Hay personas como yo, por ejemplo, a las que nos cuesta la tristeza, el llanto… Y siento que el arte nos ayuda a expresar a través de las obras de otros creadores’, subrayó la intérprete sobre esta iniciativa que inició en Instagram.

“En momentos de mucha tristeza me he refugiado en la música encontrándome con canciones que me movilizan emociones que, a veces, a uno le cuesta más ver o aceptar. Mi propuesta es hacer un recorrido por diferentes estaciones del llanto’, recalcó quien pretende atravesar corazones con temas de Raúl Carnota, Café Tacuba, Fernando Cabrera y Juanes, y textos de autores locales como Reina Domínguez, José Casas y Marcelo Olivero.