Capital busca fomentar el arte entre los jóvenes con un concurso de murales Se trata de 'Pinta mi ciudad', una actividad destinada a los estudiantes del departamento.

El municipio de Capital pone en marcha una actividad artística que tiene un doble objetivo: embellecer un punto clave de la ciudad y fomentar el arte urbano entre los jóvenes. Se trata del concurso de murales ‘Pinta mi ciudad’, en la que podrán participar estudiantes secundarios, terciarios y universitarios del departamento. El próximo 18 de agosto arrancan las inscripciones y los murales adornarán el Museo de la Historia Urbana (MHU).

ANTECEDENTE. Jóvenes pintaron murales en el Centro Cultural Estación San Martín para una feria de artesanos que se realizó en el lugar.

Sebastián Garay, subdirector de espacios culturales de la ciudad de San Juan, dijo que con este concurso se busca también promover el arte urbano entre los jóvenes como un expresión de identidad, pertenencia y creatividad. ‘Queremos embellecer espacios públicos con la intervención activa de los jóvenes que, en esta ocasión, deberán mostrar a través de los murales un San Juan innovador, resiliente y solidario’, dijo Garay.

El funcionario agregó que en esta propuesta artística podrán participar estudiantes de 5to y 6to año de escuelas secundarias públicas y privadas del departamento, con orientación artística. También podrán hacerlo los alumnos de 1ro y 2do grado de las carreras de Diseño Gráfico y Artes Visuales, y de las carreras terciarias y universitarias con orientación en arte y diseño. En ambos casos, deberán tener domicilio en Capital y estar acompañados por un docente responsable. Además, todos podrán participar en grupos de hasta 7 integrantes. ‘Bajo la temática San Juan innovador y resiliente, los murales deberán expresar identidad, pertenencia y creatividad, reflejando el espíritu de una ciudad que mira al futuro sin olvidar sus raíces’, sostuvo Garay.

Del 18 de agosto al 7 de septiembre de 2025 estarán abiertas las inscripciones gratuitas para participar de este concurso de murales. Serán online a través del link http://bit.ly/3Hs1Bxj donde habrá que llenar un formulario con los datos del grupo y del docente, y adjuntar un boceto digital del mural a realizar, con una descripción conceptual del mismo. ‘Un jurado se encargará de elegir los 15 mejores murales y todos se pintarán en los muros externos del MHU, entre el 12 y el 26 de septiembre. Todo el material para la realización de las obras estará provisto por el municipio con colaboración de Pinturería Robles’, dijo el funcionario.

Garay agregó que se premiará al mejor mural de estudiantes secundarios y el mejor de terciarios o universitarios. Ambos ganadores recibirán $1.000.000 en insumos artísticos.