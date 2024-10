Capital recuperó el riego del arbolado de parte de la Libertador después de diez años Tras recuperar una toma, restableció el riego por acequia en toda la extensión de la Libertador.

El municipio de Capital puso en marcha una nueva estrategia a favor de la salud del arbolado público.

Recuperó una toma de agua que hace unos 10 años dejó de funcionar, dejando sin posibilidad de riego a los árboles de Avenida Libertador, entre la Plaza de Desamparados y calle Salta, un tramo de 3,2 km.

Lisandro Cevinelli, director de Ambiente, dijo que con esta recuperación ahora riegan los árboles a lo largo de toda esta avenida y de cuadrantes aledaños. Ayer se habilitó nuevamente el riego en esta zona. De esta manera, la comuna cuenta con tres tomas para regar el arbolado, las otras se encuentran sobre calle Ignacio de la Roza, frente a un hipermercado; y sobre calle Salta y Benavídez.

Cevinelli dijo que esta toma de agua recuperada se dejó de usar hace unos 10 años, aunque desconoce las razones. Y que, por esta acción, se perjudicó considerablemente la salud del arbolado público sobre Libertador, desde el límite de Capital con Rivadavia hasta calle Salta. ‘Al no funcionar esta toma no llegaba agua a los árboles en este tramo de la Libertador, por lo que su riego dependía de la buena voluntad del vecino, ya que municipio sólo mantenía el riego del bulevar. Es así que en este trayecto se secaron muchos ejemplares y los que quedan tiene estrés hídrico, que les genera plagas y enfermedades. Por eso tomamos la decisión de recuperar esta toma abandonada’, dijo Cevinelli.

Para llevar a cabo esta acción, el funcionario dijo que sólo se necesitó hacer la gestión ante Hidráulica, que aprobó la recuperación de la toma y el ingreso de más agua a Capital para riego del arbolado público. Medida que no afecta a la crisis hídrica por la que atraviesa la provincia. El fundamento es que esta habilitación no implicó otorgar un caudal extra, sino que la comuna recuperara el caudal original, asignado cuando funcionaban los 3 ingresos. ‘La dotación de agua que tenía Capital originalmente, cedida por Hidráulica, era mucho más de lo que se estaba usando, ya que no funcionaba esta tercera toma. Entonces hemos recuperado el caudal asignado, no se trata de un caudal extra’, dijo el funcionario.

Cevinelli agregó además que el agua proveniente de la toma recuperada recorrerá toda la Avenida Libertador hasta el límite con Santa Lucía, permitiendo el riego del arbolado público en toda esta extensión y en algunos cuadrantes aledaños y calles transversales. ‘Hay cuadrantes cercanos a esta avenida a los que no llegaba suficiente agua proveniente de las demás tomas, entonces el riego de los árboles era deficiente y esporádico. Ahora será como corresponde’, sostuvo el director de Ambiente.

Ya se habilitó esta toma para realizar un riego dos veces por semana (los martes y jueves) en simultáneo con los otros dos ingresos de agua.

> Trabajo previo

Para habilitar el riego con el agua proveniente de la toma que se encuentra en Rivadavia, el municipio de Capital realizó la reparación y limpieza de acequias y pasantes. Personal municipal se encargará de encauzar el caudal para el riego del arbolado en diferentes sectores aledaños a la Avenida Libertador.