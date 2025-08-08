Cara a cara con lo inexplicable

Debido al fenómeno radial de las madrugadas, el locutor y conductor de ‘Trasnoche paranormal’ y del libro ‘Mis historias Paranormales’ (editado por Penguin Random House) logró constituir un formato teatro, que ahora está de gira por el país. Y en la segunda temporada de funciones, ‘Trasnoche paranormal: cara a cara’ hará su debut en San Juan con el propio Héctor Rossi en persona. Su cuerpo dentro de un espacio escénico que emula la cabina de una emisora, estará en contacto directo con los espectadores para transitar una experiencia de otra dimensión. Un viaje íntimo y atrapante lleno de relatos que, con humor y con un halo de misterio, abordará aquellas vivencias difíciles que la razón o la lógica no logran descifrar todavía. El animador charló con DIARIO DE CUYO antes de la primera presentación que tendrá esta noche en el Teatro Kümmel (Rawson) de cómo el lenguaje de la radio y del teatro la fortalecen como un espectáculo singular. ‘La gran pregunta ¿Qué pasa cuando nos morimos? es el disparador de todo esto, la muerte como protagonista. Y se lo aborda desde un lugar de la aceptación, como los mexicanos o las tradiciones precolombinas del norte argentino. El concepto es ‘Se me adelantó’, cuando perdemos un ser querido, porque tampoco nosotros nos vamos a quedar eternamente. Cuando vas aceptando esa idea, empezás a ver la vida de manera diferente, como si tuvieras un regalo que hay que disfrutarlo todo lo que se pueda’, explicó Rossi el leitmotiv del unipersonal que también está presente en su ciclo radial.

¿Pero cómo lo aborda sin riesgo a caer en la banalidad? ‘No puedo ponerme en dictar al otro que crea en algo que no puede creer. Lo que sí digo es si no lo crees, no significa que no exista. Es cierto que circulan muchas teorías falsas y payasadas. Hay numerosos mitos, leyendas urbanas que se transmiten de generación en generación, pero en el programa aplicamos ciertos filtros donde hay cosas que no le damos cabida. Nos damos cuenta si lo que nos cuentan es una chantada, un invento o mentira de alguien que se hace el gracioso’, comentó Rossi. Por último, el conductor fundamentó que a pesar de las transformaciones tecnológicas y la hegemonía de la imagen, la radio no deja de ser un poderoso transmisor de pensamiento y de relatos: ‘La sentenciaron muchas veces, pero la radio no podrá morir nunca. Ahora, que hay tanto streaming que no es más que un programa de radio mostrado en video, ya lo inventó Juan Alberto Badia en Imagen de Radio, un programa de radio en la televisión. Y, curiosamente, los formatos televisivos son los que están en crisis hoy. La radio permite cercanía y si se mezcla con la magia del teatro, la experiencia es completa, a pura emoción’, concluyó el conductor.

La función empieza a las 22 hs. con entradas por EntradaWeb a $27.000 y 30.000.