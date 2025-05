Cáritas necesita recaudar el doble que en el 2024 para no reducir ayuda La Colecta Anual se realizará el próximo 7 y 8 de junio y se podrá donar también a través de un código QR.

Bajo el lema ‘Sigamos organizando la esperanza’, Cáritas realizará en todo el país su Colecta Anual el próximo 7 y 8 de junio. Y en la provincia esperan recaudar al menos $40 millones, el doble que el año pasado, para no tener que reducir la asistencia que brinda a la población más carenciada. Así lo dijo Alejandro Quiroga, director de Cáritas San Juan, quien agregó que tuvieron que realizar actividades durante todo el año y hasta buscar espónsores para poder asistir a los merenderos que dependen de la institución. También agregó que el lanzamiento oficial de la colecta se realizará el próximo sábado 30 de mayo y que la gente podrá realizar su donación a través de un código QR, entre otras opciones de colaboración.

Con la Colecta Anual 2024, Cáritas recaudó en la provincia $20.037.793, pero este año necesita duplicar estos fondos para llevar adelante su misión de asistir a comedores, merenderos, espacios educativos y de contención para adultos mayores, niños , adolescentes y personas con problemas de adicción. ‘El total de lo recaudado en una colecta se divide en 3. Un tercio le corresponde a Cáritas San Juan, otro tercio a las Cáritas Parroquiales que en la provincia son 46, y otra tercera parte a Cáritas Argentina. Es así que con la colecta pasada, Cáritas provincial obtuvo menos de 7 millones para trabajar durante todo un año, mientras que cada una de las parroquiales sólo recibió unos $152.000. Es por eso que tuvimos que poner en marcha algunas estrategias para no reducir la asistencia a la comunidad, y que necesitamos al menos duplicar la recaudación’, dijo Alejandro Quiroga.

Debido a la crisis que afecta a todo el país, los fondos obtenidos con la colecta pasada no alcanzaron para asistir a todos los sectores de la población que cuentan con ayuda de Cáritas. Quiroga dijo que Cáritas San Juan pudo sostener el funcionamiento de los 4 espacios educativos con la compra de útiles para los chicos y de alimentos para su merienda, pero que no le alcanzó para asistir los 12 merenderos que dependen de esta institución. ‘Los merenderos funcionan actualmente gracias a la colaboración y solidaridad de la gente. Cáritas sólo ha podido colaborar un par de veces con mercadería para prepararles la merienda a los chicos. Por eso hemos realizado bingos, rifas, venta de comidas y ferias americanas para recaudar fondos y poder mantenerlos en funcionamiento. También hemos buscado ayuda privada. Hemos conseguido que alguna farmacia done leche y que el gremio UPCN colabore con el funcionamiento de los 5 merenderos que maneja Cáritas de Caucete’, sostuvo el hombre.

Quiroga agregó que parte de los $7 millones de la colecta 2024 se destinó también al mantenimiento de las movilidades que tienen la institución y a la compra de combustible para llegar con ayuda a diferentes destinos como fue Jáchal tras las inundaciones que afectaron a muchas familias del departamento.

En busca de alentar la colaboración de los sanjuaninos durante la Colecta Anual 2025, este año se pondrá a disposición un código QR que estará disponible en todas las urnas y en todas las parroquias y en sus redes sociales. ‘La mayoría de la gente usa las billeteras virtuales por eso buscamos ofrecerles esta alternativa para colaborar. En tanto que el 7 y 8 de junio también se podrá hacer un aporte durante todas las misas que se celebren esos días. A esto se sumarán los voluntarios de cada comunidad parroquial que recorrerán los barrios y paseos, debidamente identificados, buscando la colaboración de la gente’, dijo Quiroga.

El lanzamiento oficial de la Colecta Anual 2025 en la provincia se realizará el próximo 30 de mayo, desde las 10, en el cruce de las peatonales céntricas.

> Misa aniversario

Cáritas San Juan celebrará sus 48 años de vida, sirviendo y misionando en 46 parroquias de toda la provincia. Por este motivo, el 31 de mayo, a las 9, se celebrará una misa en la Catedral, presidida por el arzobispo Jorge Lozano.