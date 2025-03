Carnet de conducir: hasta que haya registro de prestadores, todo se centrará en el Emicar Por ahora, es el único ente habilitado para realizar el examen psicofísico para la renovación.

Ayer, el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina, dio una conferencia de prensa para aclarar dudas sobre los alcances de las modificaciones en la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Explicó que el trámite de la primera licencia de conducir, así como para su renovación, seguirá centralizado en el Emicar hasta tanto haya un registro de prestadores, ya que es el único ente emisor habilitado para realizar el examen psicofísico que se requiere. También agregó que desde la semana que viene se comenzará a capacitar a la Policía de Tránsito sobre la aplicación de la nueva normativa y el uso de tecnología para el control de las licencias digitales en la calle.

Uno de los principales cambios es que, a partir de ahora, la licencia de conducir preeminente será en formato digital y sin fecha de vencimiento. Pero los conductores deberán someterse periódicamente a evaluaciones psicofísicas para la actualización de datos, y las mismas podrán realizarse en centros médicos habilitados. Al respecto, Molina dijo que ‘todos los conductores con licencia’ ya pueden tramitar la versión digital a través de la aplicación ‘Mi Argentina’. Mientras que para renovarla deberán seguir concurriendo al Emicar hasta que haya un registro de proveedores habilitados por la Agencia de Seguridad Vial para realizar el examen psicofísico. Agregó que si bien la licencia digital es la primordial, la física tiene la misma validez. ‘Ambas licencias son válidas, pero la preeminente es desde ahora la digital, aunque si el conductor no la tiene en este formato no estará cometiendo una infracción. Quien tenga la licencia digital podrá tramitar la réplica física, aunque no está claro cuánto deberá pagar por este trámite’, sostuvo Molina.

El funcionario que cuando existan prestadores médicos habilitados para realizar los exámenes requeridos, la renovación se podrá realizar de manera online a través de ‘Mi Argentina’.

En cuanto a la actualización de estos datos psicofísicos, Molina dijo que deberá realizarse cada 5 años desde la primera licencia. A partir de los 65 años, deberá hacerse cada 3 años y desde los 70 años, anualmente.

El funcionario agregó que ‘a partir de la semana que viene se comenzará a trabajar con la Policía y las demás Fuerzas de control para capacitarlas sobre el funcionamiento de la nueva normativa y en el uso de la tecnología para controlar y validar la licencia de conducir digital’. Además dijo que la provincia cuenta con la infraestructura y las instalaciones necesarias como ‘el anillo de fibra óptica’ y las conexiones satelitales para garantizar la conectividad en lo operativos de control que se realicen en cualquier ruta.

Sobre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), Molina dijo que se seguirá realizando en los 3 talleres habilitados, hasta tanto haya un registro de prestadores. Es que según los cambios en la Ley Nacional de Tránsito, cualquier taller mecánico o concesionario que esté habilitado por la Secretaría de Transporte de la Nación podrá prestar este servicio.

Por otro lado, el secretario de Tránsito, también informó que el vencimiento de la RTO para autos 0km será a los 5 años de su patentamiento. En tanto que la revisión deberá hacerse cada 2 años desde la primera verificación y hasta los 10 años. A partir de los 10 años, la RTO deberá ser anual.

El funcionario aclaró que a partir de la modificación de la normativa, la RTO puede hacerse en cualquier taller habilitado por la jurisdicción nacional y no sólo en el lugar donde el vehículo fue patentado como estipulaba la Ley Nacional de Tránsito.

> Sin modificaciones

La nueva normativa no incluye cambios en cuanto a la solicitud de la primera licencia de conducir. La misma deberá realizarse de manera presencial en el Centro Emisor de Licencia (Emicar), cumpliendo con los exámenes teóricos, el control psicofísico y la prueba práctica que se realiza en sus instalaciones.