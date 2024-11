Casas para jubilados: antes de fin de año decidirán quién las gestionará El IPV se hizo cargo de terminar los complejos, pero no tomará la decisión de quién los ocupará.

El programa de viviendas Casa Activa que lanzó el gobierno de Alberto Fernández no tiene continuidad en la nueva gestión. Los dos complejos que se construyeron en San Juan están listos, luego de que el IPV se hiciera cargo de completar los trabajos. Ahora el instituto deberá entregar la gestión de los mismos, ya que no van por las operatorias tradicionales. Si bien todavía está el PAMI involucrado, la decisión de quiénes podrán vivir en los 64 departamentos dependerá del siguiente ministerio que se haga cargo, que será Desarrollo Humano o Salud.

La iniciativa Casa Propia – Casa Activa surgió en 2022 con el objetivo de darle una solución a las personas mayores de 60 años que no son propietarias ni tienen acceso al crédito. A la vez está pensado para quienes tienen movilidad y autonomía para vivir solos en propiedades que son monoambientes o tienen una habitación. El objetivo era crear complejos con departamentos de distinto tamaño para que vivan jubilados y jubiladas. Estos se construyeron en conjunto con fondos de Nación y apoyo del IPV y los iba a gestionar PAMI. Cuentan con pileta, áreas de uso común como jardines y un SUM y hasta oficinas en el mismo lugar de atención médica y administrativa.

Las viviendas se empezaron a construir en dos lugares, Pocito y Chimbas, cada uno con 32 unidades. En la actualidad el IPV los terminó, se hizo cargo de los últimos certificados de obra, ya que los fondos nacionales alcanzaron para terminar hasta el 90% el primero y el 70% del segundo, confirmó la subdirectora del IPV, Marianella Ardilles. Desde mediados de año se encontraban listos, pero sin habitar y en las últimas semanas el personal volvió para reparar aquellos daños que se produjeron por estar solos. Hubo incluso algunos robos de elementos eléctricos.

El siguiente paso será decidir quién se hará cargo de la gestión de los espacios, explicó la funcionaria. Es que en un principio este rol principal lo iba a tomar el PAMI, pero ahora deberán reemplazarlo con un ministerio provincial. Es que, si bien la institución nacional sigue siendo parte de las decisiones, con la nueva gestión el involucramiento es distinto.

Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron el convenio que firmaron Provincia y Nación para que la gestión de este sistema pase oficialmente al gobierno local. Esto fue en simultáneo que aprobaron que Nación devuelva 11.000 millones de pesos de alrededor de $50.000 millones que adeuda a San Juan para la construcción de viviendas.

Ardiles adelantó que hay dos carteras que están barajando para que tome la posta. El primero sería el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que conduce Carlos Platero. También podría ser el Ministerio de Salud, cuyo ministro es Amilcar Dobladez. La decisión será del gobierno provincial y esperan que antes de fin de año el IPV haga el traspaso de la gestión de los complejos.

Una vez que esté definido quién será responsable también discutirán de qué forma se adjudicarán las viviendas. La gestión local sigue sosteniendo la intención de que sea para adultos mayores que no tienen una vivienda propia y tampoco pueden adquirir una. No está descartado que la asignación sea según los casos y la necesidad, a través de sorteo o un mix de estos sistemas. Quienes finalmente se muden no tendrán posibilidad de heredar la propiedad, ya que esta se entrega en comodato, por lo que una vez desocupada se destinará a otras personas.