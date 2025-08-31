Chacal sexual tatuaba sus iniciales en los genitales de sus víctimas El hombre fue detenido. Secuestraron una máquina de tatuajes y otros elementos.

Un hombre de 40 años fue detenido en la ciudad de Mar del Plata en el marco de una investigación por explotación sexual, donde las víctimas eran sometidas a consumir drogas, sufrían agresiones físicas y tatuajes con las iniciales del acusado en zonas íntimas, de acuerdo a lo que se desprende de una extensa investigación.

Según información del portal El Doce, el caso salió a la luz el 11 de julio pasado, cuando una denuncia anónima al número de emergencia 911 alertó sobre la explotación de al menos tres mujeres, identificadas como C.A., L.P. y L. Durante un operativo policial, una joven de 23 años fue rescatada y el sospechoso quedó detenido.

Según la investigación, el hombre reclutaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, las inducía al consumo de drogas y las obligaba a prostituirse, logrando su cometido gracias a un ardid que, de forma recurrente, utilizaba para captar a sus vìctimas.

Para organizar los encuentros con clientes utilizaba la aplicación Telegram (servicio de mensajerìa gratuito, similar a WhatsApp), y trasladaba a las víctimas en su camioneta Volkswagen Amarok a distintos hoteles y viviendas particulares de la ciudad para concretar todo.

Los testimonios de las mujeres revelaron prácticas de extrema violencia, algunas muy llamativas y despiadadas: cortes con armas blancas, quemaduras en las muñecas, pérdida de piezas dentales y la obligación de llevar tatuajes con las iniciales “F” o “FU” en la pelvis, la oreja y otras zonas sensibles del cuerpo, como marca de sometimiento, una practica que experimentados pesquisas no recuerdan en la historia delictiva reciente.

En los allanamientos, la Policía de esa ciudad secuestró una máquina de tatuajes y otros elementos que refuerzan la acusación, además de información previa que tenían los investigadores y que los hizo llegar hasta ese terrible chacal sexual.

“Actuaba de forma brutal, sin contemplar absolutamente nada, sólo su deseo de hacer dinero y someter a sus víctimas con prácticas abusivas y tormentosas, muchas de ellas difícil de entender y que solo en la mente de estos sujetos puede darse”, indicó un policía.

Finalmente, la causa continúa en manos de la Justicia, que busca determinar si existen más víctimas vinculadas a esta red de explotación. Incluso, conocido el caso y sabido que está detenido, creen que víctimas anteriores puedan animarse a contar su caso y, así, engordar la investigación que permita sostener con mayor fuerza la acusación.

La luz roja en el departamento 4 del Mbk 21 del complejo Soip, en Mar del Plata, indicaba que había mujeres disponibles para ser prostituidas. Si bien era en la periferia de la ciudad, el lugar era conocido por los lugareños pero nadie conocía el horror.